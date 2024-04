Cu ce se laudă primarul Volosevici în raportul de activitate: ”Jenant!”

”Ca orice ploieștean, zilele acestea am primit în cutia poștală, într-un plic îngrijit, raportul de activitate al primarului.

Oare ce o fi frumos în ceea ce a făcut? Ca a lăsat ploieștenii luni întregi fără apă caldă, ca am înotat în gunoaie an de an mai abitir decât în Marea Neagră, ca nu avem străzi fără gropi de parcă am trecut prin bombardamente, iar dacă mergi pe trotuarele din Ploiești ești un învingător dacă nu îți rupi vreun picior, ca a renunțat la 100 de milioane de euro din fondurile europene deja câștigate de Ploiesti, ca ne-a mințit ca face spital municipal si doar a dat peste 100 000 de euro pe niște hârtii care nu folosesc la nimic, ca e un oraș gri și trist din care ne pleacă copiii…

Îmi țin nervii în frâu și citesc mai departe.