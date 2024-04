Iulian Dumitrescu, reacție la contestația PSD: ”Am o veste proastă pentru ei. Sunt președintele PNL Prahova și vom câștiga alegerile”

Pe 18 aprilie, PSD Prahova a depus la Biroul Electoral Județean (BEJ) Prahova 104 contestații, adică pentru fiecare localitate din județ, împotriva numirii reprezentanților PNL în birourile electorale de circumscripție comunale, orășenești și municipale.

Conducerea PSD Prahova a justificat acest demers prin faptul că Iulian Dumitrescu ar fi demisionat din funcția de președinte al PNL Prahova, fără să și dovedească acest lucru.

BEJ Prahova a respins toate cele 104 constestații ale social democraților după ce organizațiile locale ale PNL au transmis documente oficiale din care rezultă că Iulian Dumitrescu este președintele PNL Prahova.

Contactat de Observatorul Prahovean pentru a explica această situație, Iulian Dumitrescu a declarat:

”După discuția pe care am avut-o cu primarii din județ, din respect față de aceștia, am decis să continui în funcția de președinte al PNL Prahova. Mi-am asumat responsabilitatea de a-i ajuta pe primari să ducă la bun sfârșit proiectele importante pe care le au pentru cetăţeni și asta fac: le ofer stabilitate și continuitate.

Am demisionat din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL la nivel naţional şi din conducerea centrală a formaţiunii politice, dar sunt în continuare cel care conduce statutar organizaţia județeană a PNL.

Suntem o echipă unită și am convingerea că vom face performanță la alegerile din iunie, la fel cum am făcut performanță și în administrație. În trei ani și jumătate, am făcut în Prahova proiecte pe care alții nu le-au făcut în 30 de ani. PNL va câștiga alegerile locale în Prahova, în ciuda agitației și minciunilor PSD-iștilor din județ”.

Reamintim că alegerile locale vor fi organizate duminică, 9 iunie, concomitent cu cele europarlamentare.