”Planul meu pentru Ploiești”. Programul propus de candidatul PNL la primăria Municipiului Ploiești,  doctor Bogdan Nica

Candidatul PNL la primăria Municipiului Ploiești, doctorul Bogdan Nica, și-a lansat astăzi un altfel de program electoral. Este vorba de ”Planul meu pentru Ploiești”, un document care conține o serie de măsuri și termene de implementare din domenii deficitare, precum traficul rutier, parcări, spații verzi, salubritate sau siguranța cetățeanului.

Documentul poate fi descărcat și consultat aici: Planul meu pentru Ploiești

”Stimați ploieșteni,

Sunt Bogdan Nica și am onoarea să candidez din partea Partidului Național Liberal pentru cea mai înaltă funcție din orașul nostru.

Vin în fața dumneavoastră voastre cu un plan, nu cu un program electoral. Este un plan pe care l-am conceput pe baza experienței mele manageriale și pe care l-am discutat și îmbunătățit alături de echipa mea de campanie, alături de cei care vor fi consilieri locali în Ploiești. Sunt ploieștean, aici îmi petrec cea mai mare parte a timpului și vreau să fiu mândru de orașul nostru.

De ce ”Planul meu pentru Ploiești” și nu un program electoral convențional, așa cum mulți s-ar fi așteptat ?

Orașul nostru nu se află pe drumul bun. Vedem, simțim, trăim. Am fi putut fi departe, dar din varii motive au fost ratate fonduri importante. Nu este cazul să privim înapoi, în afară de învățămintele pe care le avem de asimilat din greșeli. Contează doar ceea ce va urma!

Nu doresc să polemizez politic, pentru că primăria nu mai are nevoie de dispute, de scandaluri care nu aduc nimic bun. Primăria are nevoie de o administrație competentă, orientată către nevoile comunității, nu către interese personale meschine sau către interese care să-i afecteze bugetul și dezvoltarea. Ploieștenii au nevoie de NORMALITATE, iar normalitatea pornește de la rezolvarea punctuală a problemelor care țin de confortul lor, de servicii publice pentru ei, de pașii făcuți corect pentru dezvoltare. Experiența de viață ne-a învățat că orice problemă are minim două soluții de rezolvare, așa că pentru mine nu există nu se poate.

Ploieștiul este un oraș puternic, cu o economie care îi poate asigura un trai mai mult decât decent, un trai bun pe care ploieștenii îl merită. Administrația locală este obligată să vină în întâmpinarea mediului de afaceri, să fie deschisă comunicării, să asigure infrastructură modernă pentru dezvoltarea acestui mediu. Beneficiile se întorc spre comunitate, iar taxele plătite de ploieșteni constituie fondul din care dezvoltăm orașul.

Este timpul să avem un plan, să nu se mai lucreze ”după ureche”, să nu mai învinovățim pe nimeni pentru ceea ce un primar poate și trebuie să facă, așa cum îl obligă statutul, așa cum îl obligă obrazul în fața celor care îl plătesc. Primarul este angajatul oamenilor, nu invers!

”Planul meu pentru Ploiești” este perfectibil, este deschis propunerilor oricărui cetățean din comunitate, este un proiect pe care îl voi pune în aplicare și cu sprijinul opoziției. Da, sunt un om de echipă, sunt un om deschis. Așa cum este omul Bogdan Nica, așa va fi și primarul Ploieștiului Bogdan Nica!

Lansez în spațiul public documentul atașat acestui comunicat și doresc să îl analizați, să îl discutăm și să îl punem în practică pentru următorul ciclu administrativ. Aștept sugestiile și argumentele atât în mediul online, cât și la întâlnirile pe care le vom avea în toate cartierele Ploieștiului.

Vă mulțumesc! Doctor Bogdan Nica”