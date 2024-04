De ce panourile lui Bogdan Nica au fost montate în parcările din Ploiești. Explicația candidatului PNL la primărie

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, l-a acuzat pe Bogdan Nica, cel care candidează la Primăria Ploiești din partea PNL, că a ocupat locurile de parcare cu panouri. În replică, managerul spitalului județean de urgență din Ploiești, a transmis că aceasta a fost singura soluție de promovare pe domeniul public după ce administrația Volosevici i-a refuzat acest drept.

Postarea candidatului PNL la Primăria Ploiești, Bogdan Nica:

De ce sunt prismele mele publicitare în parcări

Simt nevoia să fac o precizare importantă, pentru că nu mă simt deloc confortabil cu o situație care nu mă caracterizează.

Am luat decizia de a candida la funcția de primar al Ploieștiului destul de târziu, acum aproximativ trei săptămâni. Înainte de a intra în competiție, m-am gândit bine dacă să o fac sau nu și, împreună cu familia și prietenii, am ajuns la concluzia că trebuie să o fac.

Motivul este unul simplu: Ploieștiul poate deveni un model de succes, iar eu îmi doresc să produc această schimbare. Vreau să pun în serviciul comunității toate cunoștințele pe care le-am adunat în peste treizeci de ani de serviciu public.

Având în vedere că sunt printre ultimii care și-au anunțat candidatura, știu că principalul meu obiectiv în această etapă este acela ca această informație să ajungă la cât mai mulți ploieșteni.

Am depus cerere la primărie pentru a închiria mai multe locații pe teritoriul orașului, în aceleași condiții ca orice entitate care se promovează pe domeniul public al orașului. Nu am cerut nimic special, deosebit, în plus, sau nu mai știu cum.

După trei săptămâni de așteptare, am primit un răspuns năucitor: legal, nu pot fi instalate astfel de suporturi pe domeniul public al municipiului. Cu toate acestea, orașul este împânzit cu suporturi publicitare identice cu cele solicitate de mine!

Am înțeles mesajul primarului ZERO, dar am ales să nu mă las călcat în picioare. Am solicitat închirierea de spații pentru materialele mele publicitare singurei entități care, legal, putea să mi le ofere: SGU Ploiești.

În calitate de administrator al parcărilor, SGU mi-a pus la dispoziție acele locuri care sunt mai puțin utilizabile de cetateni. Acolo am instalat prismele publicitare care anunță candidatura mea pentru care achit chiria conform legii.

Știu, nu sunt cele mai bune locuri. Așa cum spuneam, nu mă simt deloc bine în această ipostază, însă cred că este obligatoriu ca dumneavoastră, ploieștenii, să fiți informați despre candidați și candidaturi în mod corect și legal.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

P.S.: 🚷Nu uitați, mai e puțin până pe 9 Iunie, când vom scăpa de primarul eșuat”.