Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a fost exclus din USR. ”Nu am acceptat trădarea”

Biroul Național al USR a decis excluderea din partid a lui Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova. Contactat de Observatorul Prahovean, acesta a declarat că va candida pentru un nou mandat de consilier județean pe lista altui partid și că va fi urmat și de alți președinți de filiale sau simpli membri ai USR Prahova.

- Publicitate -

Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a fost exclus din USR. Acesta a declarat pentru Observatorul Prahovean că demersul conducerii centrale vine după ce președintele USR, Cătălin Drulă, și echipa națională a USR au încercat să transforme USR Prahova într-o anexă a Forței Dreptei și a PSD Prahova.

”Am fost exclus din USR pentru că nu am acceptat această uriașă trădare și pentru că i-am comunicat personal domnului Drulă că nu voi abdica de la principiile care m-au adus în USR și anume respectul pentru prahoveni și libertatea de a alege și a fi ales intern și extern. Am fost exclus din USR pentru că nu am vrut să merg pe linia națională pro-PSD și anti-PNL, pentru că am spus foarte clar că nu voi accepta ca pe listele pentru Prahova și pentru Parlament să fie puse cu mâna persoane care nu au făcut nimic pentru județul Prahova, pentru că mi-am respectat echipa cu care am lucrat 3 ani și jumătate în administrație și pentru că nu am participat la vendeta personală a lui Cătălin Drulă împotriva PNL” a declarat Apostol.

”Voi prezenta în următoarele zile culisele acestei uriașe trădări a electoratului de dreapta din Ploiești și din Prahova precum și proiectul politic în care mă voi implica în perioada următoare” a precizat vicepreședintele CJ Prahova.

- Publicitate -

Citește și Cine candidează la Consiliul Județean Prahova