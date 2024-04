Jurnalista Cristina Iancu candidează pentru funcția de primar într-o comună de lângă Ploiești

Jurnalista Cristina Iancu a intrat în cursa electorală și și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar a comunei Târgșoru Vechi, pe listele partidului România în Acțiune.

Cristina Iancu are o experiență de peste 32 de ani în presă. A fost reporter, redactor, a realizat emisiuni de televiziune, a condus redacții, a fost corespondent al televiziunilor naționale, iar în prezent are propriul ziar.

Aceasta și-a anunțat candidatura printr-o postare pe pagina de Facebook.

„Sunt Cristina IANCU (Barbu pentru cei care mă cunoașteți din copilărie) și am decis să renunț la comoditatea mea și să candidez la postul de primar al comunei Târgșoru Vechi.

Sunt jurnalist de peste 32 de ani, am lucrat în toate genurile de media (presă scrisă, radio, televiziune, online), am fost reporter, redactor, am realizat emisiuni de televiziune, am condus redacții importante, am fost corespondent al televiziunilor naționale, am propriul meu ziar. Mi-am construit cariera prin multă muncă și în timp am câștigat respectul tuturor colaboratorilor mei (colegi jurnaliști, oameni politici, reprezentanți ai administrației locale sau județene, etc).

Am acceptat propunerea dlui conferențiar universitar Mihai Apostolache destul de greu, pentru că e dificil să renunți la libertatea jurnalistului și să ieși din zona de confort. Am găsit la România în Acțiune oameni de calitate, oameni cu o carieră profesională solidă în spate, corecți, cinstiți.

Nu doresc voturi nici de la PSD și nici de la PNL, cer voturile oamenilor care vor o schimbare reală în comună, care își doresc altceva, care visează să se poată mândri cu localitatea lor de domiciliu.

De ce eu? Pentru că știu, pot și mai ales vreau! Pentru că știu deja care va fi prima măsură pe care o voi lua după ce voi câstiga alegerile, pentru că pot deschide uși și pot muta munții din loc dacă am un proiect în care cred și mai ales pentru că vreau să ofer ceva oamenilor din comuna în care am crescut, am învățat, și în care tatăl meu a fost primarul care a demonstrat că pot fi făcute proiecte majore într-un timp foarte scurt!

Ne vedem în perioada următoare pe străzile din comună pentru că îmi propun să stau de vorbă cu cât mai multe persoane și sunt pregătită să răspund oricărei întrebări!” a fost mesajul acesteia.