Viceprimarul comunei Fulga și toată organizația PRO România au trecut la PNL

Viceprimarul comunei Fulga, Nicolae Șerban, a trecut de la Pro România la PNL. Alături de el au făcut acest gest toți membrii organizației locale Pro România Fulga.

Contactat de Observatorul Prahovean, viceprimarul comunei Fulga a confirmat informația.

,,Atât eu, cât și toată echipa Pro România am ales să trecem la PNL pentru că am văzut că este o echipă constructivă. Voi candida la alegerile din 2024 la funcția de primar din partea PNL. În 2020 am pierdut alegerile cu 40 de voturi față de contracandidatul de la PSD. Motivul pentru care am ales echipa PNL este, asa cum v-am spus, pentru că este o echipă constructivă”, a declarat Serban Silviu – Nicolae viceprimarul de la Fulga.