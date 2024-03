Afacerea Roșia Montană. USR, plângere la DNA împotriva lui Ciolacu pentru manipularea pieței de capital

România a câștigat procesul cu compania canadiană Gabriel Resources, care a acuzat autoritățile că nu au împiedicat exploatarea aurului de la Roșia Montană. Înainte de verdictul favorabil țării noastre dat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington, mai mulți lideri ai PSD au avut reacții publice în care declarau pierderea procesului, motiv pentru care acțiunile companiei din Canada au ”explodat”. În acest context, conducerea USR a anunțat că va sesiza reglementatorul pieței de capital din Canada, Ontario, acolo unde este listată compania Gabriel Resources, dar și procurorii DNA.

România a scăpat de plata unei sume uriașe, 6.7 miliarde de dolari, după ce a câștigat procesul Roșia Montană cu firma Gabriel Resources din Canada. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a dat câștig de cauză țării noastre într-un verdict publicat vineri.

Decizia, care este definitivă, a fost dată după nouă ani de procese, canadienii solicitând despăgubiri pentru că li s-a interzis exploatarea aurului de la Roșia Montană. Curtea de Arbitraj a decis ca țara noastră să primească cheltuieli de judecată și dobânzi de 10 milioane de dolari.

„România a câştigat acţiunea arbitrală în dosarul Roşia Montană, decizia Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii a fost comunicata în această seară Guvernului României. Potrivit Hotărârii Tribunalului Arbitral, România primeşte câştig de cauză la acuzaţiile adresate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey). Mai mult, reclamanţii sunt obligaţi să ramburseze României cheltuielile de judecată aferente procedurii de arbitraj”, a transmis, vineri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat pe Facebook că a depus oficial plângere la Agenția de Reglementare a Pieței de Capital din Canada:

”Marcel Ciolacu trebuie să demisioneze! Marcel Ciolacu a manipulat piața de capital prin declarațiile sale. Vom depune inclusiv o plângere la DNA.

Pe scurt: dacă pe 31 ianuarie 2024, valoarea unei acțiuni Gabriel Resources valora 0,45 dolari, pe 7 martie, cu o zi înainte de verdict, acestea ajunseseră la 0,87 dolari.

Acțiunile s-au dublat imediat după declarațiile lui Marcel Ciolacu cu privire la iminența pierderii procesului în cazul Roșia Montana. A fost o hoție coordonată de însuși premierul României, o creștere artificială și controlată a acțiunilor.

O mână de băieți deștepți au câștigat din manipularea bursei. Trebuie să aflăm numele lor.

Am sesizat autoritățile canadiene, dar este nevoie și de o anchetă DNA, ASF și ANI.

Cum va mai putea Marcel Ciolacu să negocieze ceva pentru România din calitatea de premier al țării, în condițiile în care am văzut că reprezintă interesele unui grup organizat? Niciun partener străin nu va mai avea încredere într-un astfel de premier, implicat într-o escrocherie pe bursă. Avem de-a face cu o manipulare deliberată, cu beneficii ilegale pentru câțiva”.

Plângerea USR în cazul Roșia Montană poate fi accesată aici: document-2024-03-9-26960876-0-usr-request-for-investigation

Ciolacu respinge acuzațiile conducerii USR

”Cum adică? Eu câștig un proces și nu las o datorie de miliarde de euro României și n-aduc o criză economică în România și o debusolare a sistemului fiscal și macroeconomic și eu sunt acuzat că de ce am câștigat procesu? Chiar nu le e rușine? Nu am dreptul să am informații de la avocați, chiar dacă sunt prim-ministrul României. Eu n-am avut nicio informație. Ne jucăm cu așa ceva?” a declarat Ciolacu.