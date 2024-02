Simona Dolniceanu (Partidul România în Acțiune), candidat la Primăria Ploiești: „Eu pot, din prima zi de mandat, să mă apuc de treabă”

Partidul România în Acțiune și-a prezentat, luni, candidatul la Primăria Ploiești. Este vorba despre Simona Dolniceanu, director executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești. Anunțul a reprezentat o adevărată surpriză pe scena politică.

Președintele Partidului România în Acțiune, Mihai Apostolache, a anunțat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că „Ploieștiul, în opinia noastră, are nevoie de un profesionist în fruntea sa, un om care să cunoască sistemul administrației locale și care să-l reașeze pe baze solide. Un om care să acționeze din primul moment al mandatului de primar, pentru căă Ploieștiul nu mai poate aștepta”.

Candidatul-surpriză anunțat pentru funcția de primar este Simona Dolniceanu, director executiv al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

„Vin cu o expertiză de peste 23 de ani în administrație. V-am arătat ce pot face ca șef de instituție. Sunt 14 ani în care am construit într-o instituție și am o machetă de proiecte realizate, iar managementul pe care l-am folosit pentru această machetă o pot folosi la nivel macro în funcția de primar.

Eu pot, din prima zi de mandat, să mă apuc de treabă. Nu am nevoie să stau să învăț, nu am nevoie de ani pierduți în învățat, pe administrație, pe management, pentru că chiar știu ce am de făcut”, a susținut Simona Dolniceanu, candidatul Partidului România în Acțiune la Primăria Ploiești, menționând atât problemele actuale ale orașului, dar și viziunea de dezvoltare a acestuia.

Simona Dolniceanu, despre strategia de dezvoltare a Ploieștiului

„Fiecare zi pierdută costă Ploieștiul, pentru că Ploieștiul este bolnav. Ploieștiul este palid din cauza griului care coboară din clădirile astea triste. Ploieștiul este palid și trist, iar eu pot să-i aduc roșu în obraji. (…)

Pot săi aduc roșu în obraji prin planuri urbanistice unitare, prin regulamente clare prin care să renovăm fațadele clădirilor (…)

Prin materializarea visurilor copiilor noștri, care nu vor numai școli unde să meargă, ci vor școli unde să se simtă bine, unde să fie veselie. Ploieștiul, din păcate, este asmatic și noi trebuie să-l facem să respire, să-i dezvoltăm plămânii.

Trebuie să-l facem să respire prin sport, prin evenimente în aer liber. Trebuie să scoatem copiii din casă, să plantăm copaci, mai ales în zonele industriale. Trebuie să avem mai mult verde. Trebuie să revigorăm sistemul sanitar”, a susținut Simona Dolniceanu.

Întrebată care ar fi primele trei lucruri pe le-ar schimba în administrația locală, Simona Dolniceanu a precizat că „trebuie gândite strategiile de dezvoltare”.

„Am vorbit foarte mult timp, poate foarte mult timp numai despre gunoaie, gropi și petice de iarbă.Trebuie să gândim Ploieștiul la un nivel macro. Trebuie să gândim să-l dezvoltăm pe orizontală, prin zonă metropolitană.

Trebuie să facem parteneriate publice private și, în felul ăsta, vom lăsa bugetul local să respire și vom face și investițiile pe care le doresc ploieștenii. (…). Eu gândesc că trebuie să facem din Ploiești un oraș european”, susține Simona Dolniceanu.

Cine este Simona Dolniceanu, candidat al Partidului România în Acțiune la funcția de primar al Ploieștiului