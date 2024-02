Irina Nistor, candidatul PSD la Primăria municipiului Câmpina: „ Orașul arată dezolant, iar nevoile oamenilor sunt ignorate”

Este prima femeie care și-a anunțat, până acum, candidatura la Primăria municipiului Câmpina. Irina Nistor nu a mai fost implicată activ până acum în politică, însă are o experiență în administrația locală de peste 18 ani. Spune că, din punctul ei de vedere, al doilea municipiu al județului arată „dezolant”, iar nevoile cetăeanului sunt „ignorate”. „La primărie putem face planuri, putem scrie și implementa proiecte, ne putem întâlni și dezbate în ședințele de Consiliu Local. Dar dacă înainte nu am fost pe stradă să vedem ce este acolo, dacă nu am fost să întrebăm cetățenii: „Măi oameni buni, voi ce probleme aveți?”, dacă nu le cerem părerea ca să nu ne mai trezim în situația pasajului, unde 7000 de câmpineni au semnat împotriva lui, atunci în Câmpina va fi din ce în ce mai rău”, spune candidata PSD la fotoliul de primar al municipiului Câmpina.

Ce v-a determinat să candidați la Primăria municipiului Câmpina și, pentru cei care nu vă cunosc, cine este Irina Mihaela Nistor?

Sunt soție și mamă a doi băieți, de profesie jurist, om cu experiență de aproape 18 ani în administrația publică. M-am născut, am crescut și am ales să trăiesc în Câmpina, deși mi-ar fi fost simplu să mă stabilesc în altă parte. Provin dintr-o familie care mi-a transmis dragostea pentru copii și grija pentru educația lor. La fel ca mama, am lucrat în învățământ în primii ani de carieră, după ce am absolvit Liceul Pedagogic Ploiești. Am urmat apoi cursurile Facultății de Drept, continuând studiile cu un master în Managementul Sectorului Public, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (S.N.S.P.A.) din București.

Am înțeles cu adevărat ce înseamnă administrația lucrând în Primăria Câmpina. Am aflat și rezolvat multe dintre problemele orașului, fiind Șef Serviciu Poliția Locală Câmpina timp de 12 ani. Am ajutat mulți oameni din poziția ocupată la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, iar acum am revenit la profesia de bază, jurist, în mediul privat.

Și, chiar dacă n-am fost în „lumina reflectoarelor”, extrem de mulți câmpineni mă cunosc. Fie în legătură cu familia, mamei trecându-i prin mână mulți elevi de-a lungul anilor, fie prin prisma funcțiilor pe care le-am ocupat.

Aș putea spune că toată această istorie a mea mă califică într-un fel pentru a candidatură la funcția de primar al Câmpinei. Însă alte lucruri, ce țin mai mult de suflet, au contat mai mult. În primul rând, în anul 2013 am avut un accident grav și cred că numai Dumnezeu putea face să-mi revin, să mă reîntorc practic la viață, așa cum s-a întâmplat. Iar momentul acela mi-a schimbat decisiv viața: am simțit că de atunci încolo trebuie să îmi pese și mai mult de oameni, de cei din jur.

Decizia de a candida pentru funcția de primar al Câmpinei are legătură cu acel moment și cu ce am simțit atunci. Vreau să fiu primarul orașului în care m-am născut, am crescut și trăiesc pentru a da mai mult oamenilor săi, câmpinenilor.

Iar în al doilea rând, îmi doresc să candidez pentru că am simțit din tot sufletul, mai ales în ultimii ani, că orașul meu, Câmpina, merită mult mai mult. Candidez pentru că locuitorii au ajuns să nu mai fie ascultați de conducători. Pentru că suntem un oraș din care tinerii pleacă. Pentru că am ajuns să fim doar cetățeni, nu câmpineni. Toate acestea și multe altele mă revoltă și m-au făcut să vreau să candidez. Cea mai mare mândrie este să fii ales și să muncești pentru locul în care te-ai născut.

Cum vi se pare că arată, la momentul de față, cel de-al doilea municipiu al Prahovei?

Dezolant! O spun în cunoștință de cauză, pentru că tocmai am terminat „La Pas pentru Schimbare” – tur al Câmpinei din ușă în ușă, activitate prin care am discutat cu mii de câmpineni despre problemele Câmpinei. Timp de șase luni am bătut Câmpina la pas, cred că am parcurs aproape toate cele 300 de străzi ale municipiului, așa că am văzut cu ochii mei cum arată Câmpina reală, așa cum îmi place să spun. Iar ea e mult diferită față de ce ne-a tot prezentat actuala administrație în ultimii ani. Părerea generală a câmpinenilor este că nimic nu s-a schimbat din 2020 și până în prezent. Ba chiar că lucrurile sunt mai rele în anumite privințe. O spun cu părere de rău, pentru că asta confirmă că am pierdut aproape 4 ani degeaba la Câmpina. I-am simțit pe câmpineni dezamăgiți, ușor resemnați, având multe probleme în viața lor de zi cu zi în Câmpina. Privite din spatele ușilor închise de prin primărie problemele astea pot părea mici, dar ele sunt mari și importante pentru cetățeni. Și pe deasupra sunt foarte multe! Am umplut o agendă cu problemele sesizate de către cetățeni în discuțiile cu ei, pe fiecare cartier, în parte. E ca și cum administrația ar fi luat o pauză de câțiva ani! Asta-i realitatea tristă a celui de-al doilea municipiu ca mărime din Prahova.

Care este programul electoral al candidatului Irina Mihaela Nistor? Toate ideile pe care le aveți le veți dezbate cu câmpinenii?

Programul meu electoral nu doar că va fi dezbătut cu câmpinenii, el se va baza pe miile de discuții pe care le-am avut și pe care le voi mai avea cu câmpinenii! Acum lucrez la el, în scurt timp îl voi definitiva și voi veni în fața oamenilor cu el. Eu cred într-o administrație la ”firul ierbii”, în teren, lângă oameni, pentru a simți pulsul orașului, pentru a afla problemele locuitorilor. Cred că o primărie se poate conduce mai eficient din stradă. Nu din birou, nu din afara orașului. Știu că locuitorii Câmpinei sunt cei care cunosc cel mai bine problemele lor și ale orașului, așa că voi fi un primar care să îi consulte, să îi asculte, să îi înțeleagă. Pe acest principiu îmi voi baza și programul electoral, așa că de la bun început am gândit un viitor program electoral bazat pe discuțiile cu oamenii. De aici și acest efort de șase luni de zile de consultare publică continuă, pe stradă și la ușa cetățeanului.

N-aș vrea să divulg deocamdată ceva din programul meu înainte să fie definitivat, dar sper că vom mai discuta până la momentul alegerilor și atunci promit că voi prezenta cititorilor dumneavoastră și întreg programul meu electoral.

Ați luat orașul „la pas”. Care sunt problemele stringente ale oamenilor? De ce nu au fost ele soluționate până acum, din punctul dumneavoastră de vedere?

Sunt atât de multe încât aș putea vorbi zile în șir… Dar încerc să punctez câteva dintre ele. La nivel general, câmpinenii sunt nemulțumiți în principal de lipsa locurilor de parcare, de starea drumurilor, dar îi deranjează foarte mult și lipsa curățeniei din oraș. Totodată, nu există stradă pe care să fi fost și unde oamenii să nu își fi exprimat dezacordul față de pasaj. Slobozia, Muscel, Câmpinița, Turnătorie și mai ales zona centrală, peste tot am întâlnit multă nemulțumire legată de acest subiect.

Când vine vorba de gunoi probleme sunt peste tot. Multă lume se plânge că sunt prea puține containere raportat la numărul de locuitori, că gunoiul e ridicat prea rar, că cetățenii colectează selectiv, dar operatorul de salubritate le amestecă ulterior. Ca să nu mai zic de scurgeri înfundate ale platformelor, cu mizerie și miros neplăcut, care sunt la ordinea zilei.

La fel și în cazul apei, problema Hidro Prahova. Toată lumea se plânge de societatea aflată în subordinea Consiliului Județean, deci controlată de PNL și colegii domnului Moldoveanu. Canalizare colmatată, canalizare care refulează, lipsa capacelor de la căminele de apă, presiune slabă a apei, toate acestea sunt probleme întâlnite pe foarte multe străzi ale Câmpinei. Totodată, nu există cartier unde oamenii să nu se plângă de toaletarea copacilor, a gardurilor vii și a vegetației. Locurile de joacă sunt insuficiente, iar cele existente sunt mizerabile, au mobilierul urban deteriorat și nu sunt potrivite tuturor categoriilor de vârstă ale copiilor.

Transportul local nu e o soluție astăzi pentru câmpineni. Traseele sunt necorespunzătoare, stațiile de autobuz insalubre, biletele scumpe pentru ce oferă. Iar infrastructura rutieră strânge cele mai multe nemulțumiri. Este nevoie urgentă de centură ca să scoată traficul greu de pe multiple străzi, există încă străzi neasfaltate, iar multe altele au nevoie urgentă de reabilitare.

Mi-e tare greu să înțeleg de ce nu au fost soluționate. Probabil că e vorba de o combinație de ignoranță și incompetență. Sper din tot sufletul că nu e vorba și de rea-voință.

Care ar fi primele trei lucruri pe care, în calitate de cetățean, le-ați dori implementate la Câmpina?

Fiind câmpineancă, și eu mă lovesc de aceleași probleme pe care le-au constatat și ceilalți câmpineni. Mi-a foarte greu să aleg doar trei lucruri pe care le-aș dori implementate la Câmpina (raportat la numărul mare de probleme care există în municipiu), dar pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, aș enumera:

Curățenie în municipiul Câmpina, respectiv îmbunătățirea aspectului orașului. Suplimentarea locurilor de parcare. Infrastructura, dar în special centura ocolitoare, alături de celelalte idei pentru a scoate traficul de tranzit, din oraș.

Aveți ceva de reproșat actualului edil al municipiului? Se putea face mai mult în acest mandat pentru Câmpina, pentru câmpineni?

Toate problemele pe care le-am punctat mai sus și care mi-au fost semnalate de câmpineni în discuțiile cu ei sunt tot atâtea motive de reproș la adresa primarului Moldoveanu. De ce? Pentru că majoritatea problemelor au o cauză clară: ignorarea nevoilor cetățeanului. Ruperea de realitatea din teren. Un soi de îngâmfare autosuficientă afișată de primar și probabil transmisă către cei cu putere de decizie, din primărie.

Eu cred cu tărie că administrația se face în stradă, nu în spatele ușilor închise din primărie, cum vă spuneam anterior. Și asta am de gând să fac dacă voi ajunge primar al Câmpinei. La primărie putem face planuri, putem scrie și implementa proiecte, ne putem întâlni și dezbate în ședințele de Consiliu Local. Dar dacă înainte nu am fost pe stradă să vedem ce este acolo, dacă nu am fost să întrebăm cetățenii „Măi oameni buni, voi ce probleme aveți?”, dacă nu le cerem părerea ca să nu ne mai trezim în situația pasajului, unde 7000 de câmpineni au semnat împotriva lui, atunci în Câmpina va fi din ce în ce mai rău. Pe lângă programe electorale, planuri pe hârtie, eu cred că trebuie să conteze foarte mult și omul, contează cum e cel ce conduce orașul.

Iar eu chiar sunt total diferită în această privință de primarul Moldoveanu: pentru că printre oameni mă simt bine, pentru că din discuțiile cu ei simt că aflu tot ce e mai important despre ce trebuie făcut pentru orașul acesta, pentru că administrația este despre oameni.

Câmpinenii sunt cei care spun cu tărie atunci când sunt întrebați că se putea mult mai mult în acest mandat. Cred că mandatul Moldoveanu este un experiment ratat pentru Municipiul Câmpina. O spun cu părere de rău pentru anii pierduți de câmpineni. Oamenii și-au pus multă speranță în el, au crezut că votează un „independent”. Dar am văzut odată cu reînscrierea lui oficială în PNL că totul a fost o poveste de campanie, o minciună împachetată frumos și vândută câmpinenilor. E doar unul dintre exemplele care arată că Alin Moldoveanu nu are cuvânt, nu e cinstit și îi reproșez acest lucru. Câmpinenii au votat „independentul” și-au primit „indiferentul”.

Credeti că în Câmpina, la ora actuală, se poate vorbi despre coerență din punct de vedere administrativ?

Am să vă dau un exemplu care, după părerea mea, e grăitor și care cred că răspunde la întrebarea dumneavoastră. Există o stradă în municipiul Câmpina, str. C-tin Stere, unde în ultimele luni s-au făcut multiple lucrări la conducta de apă. La un moment dat lucrările au devenit pur și simplu aberante, se spărgea strada din 20 în 20 de metri, se astupa, se revenea și fără mare rezultat pentru conducta de apă.

Pentru toate aceste lucrări de intervenție ale HidroPrahova, Primăria Câmpina trebuie să emită un aviz de spargere. Să nu te întrebi tu Primărie ce tot fac ăia pe-o stradă din municipiul tău? Să nu te duci să vezi în teren care-i realitatea? Să dai avize pentru intervenție semnate „ca primarul”, adică cu ochii închiși, fără să îți pese deloc de oamenii de pe acea stradă și de drumul ală care-ți aparține? Asta-i coerența administrativă a Primăriei Câmpina de astăzi.

S-a vorbit mult despre accesarea fondurilor europene la nivel de municipiu. Se văd, din punctul dumneavoastră de vedere, rezultatele?

Problema cu fondurile europene atrase la nivelul municipiului Câmpina este că se fac greșeli enorme în gestionarea acestor proiecte. Și din păcate cetățenii Câmpinei plătesc aceste greșeli. Spre exemplu, proiectul de buget pe 2024 a confirmat că Primăria Câmpina nu a finalizat în termenul asumat o serie de proiecte, iar cheltuielile cu finalizarea acestora, nu vor mai putea fi decontate din fonduri europene. E vorba de 14,95 milioane de lei! Bani care trebuiau să vină din fonduri europene, dar care până la urmă ajung să fie plătiți din bugetul Câmpinei.

Proiectele se vor finaliza, rezultatele se vor vedea, atragerea de fonduri europene e necesară. Dar e important să știi și să gestionezi aceste proiecte și mai ales să aduci plus valoare municipiului cu ele. Nu cum e cazul pasajului subteran. Degeaba ar fi el făcut prin fonduri europene, dacă pur și simplu ar fi o nenorocire pentru orașul nostru. Dovadă că sunt atât de mulți oameni care i se opun. Au semnat, la acea vreme când s-au strâns semnături împotriva lui, peste 7000 de câmpineni, mai mulți decât cei care l-au votat pe actualul primar când a câștigat alegerile.

Cât de importantă este relația unui primar cu Consiliul Local? Cum o vedeți consolidată daca veți câstiga Primăria Câmpina?

Relația Primar-Consiliu Local este crucială și trebuie să fie bazată pe respect reciproc.

Această relație poate fi consolidată prin dialog și transparență, trebuie să accepți că ești primarul tuturor câmpinenilor, indiferent dacă te-au votat sau nu te-au votat și că acești câmpineni și-au trimis reprezentanții în Consiliul Local, pentru a le reprezenta interesele.

Mi se pare inadmisibil ca tu, primarul municipiului Câmpina, să dai dispoziție să nu li se permită accesul președinților unor partide politice (reprezentate la nivelul Consiliului Local), să participe la o discuție privind bugetul, așa cum s-a întâmplat în acest mandat.

Cum este privită, dat fiind faptul că mergeți mult în teren, candidatura unei femei la Primăria Câmpina?

Vă spun sincer că am fost primită extrem de bine. Pentru că oamenii au văzut că sunt un om al dialogului, un om care a venit sincer în fața lor să se prezinte și să le asculte problemele. În plus, mulți dintre ei mă cunosc dinainte să fac acest pas spre politică și știu că asta sunt eu, nu e nimic regizat, nu m-am schimbat acum pentru că am hotărât să candidez.

În plus, cred că și ei simt ceea ce cred și eu: că avem nevoie la Câmpina de organizarea unei femei după haosul administrativ din ultima perioada. Că avem nevoie de simțul gospodăresc al unei femei pentru că orașul acesta azi este murdar, îmbâcsit, gri. Și poate mai ales pentru că avem nevoie pentru Câmpina de-o sufletistă, de-o femeie ce ține la acest oraș ca la propria familie și gospodărie, sacrificându-se pentru binele lui așa cum o fac mai toate femeile în viața lor de zi cu zi.

Și o ultimă întrebare legată de un subiect care a scindat, oarecum, Câmpina în două. Este sau nu oportună și utilă construirea pasajului suprateran?

Pasajul nu este oportun și o spun cu tărie! Susțin dezvoltarea orașului, dar proiectele trebuie să aducă plus valoare, să fie realizabile și utile câmpinenilor.

Dar înainte de o vorbi despre oportunitatea și utilitatea acestui proiect, eu aș vorbi despre modul în care au fost tratați câmpinenii în această speță:

– în timpul consultării publice, s-a prezentat un proiect și a fost supus la vot altul;

– nu au ținut cont de cele peste 7000 de semnături ale cetățenilor împotriva pasajului;

– cetățenii au ajuns să se organizeze și să atace în instanță proiectul pasajului, ș.a.

În ceea ce privește oportunitatea pasajului, s-a discutat în nenumărate rânduri și au fost prezentate informații care arată că prin implementarea acestui proiect numărul locurilor de parcare se reduce, soluțiile de trafic nu sunt reale, chiar încurcând și aglomerând traficul în anumite zone, spațiul verde existent va fi înlocuit cu o dală de beton și chiar va accentua traficul în mijlocul orașului, în loc să îl reducă așa cum ar trebui.