Președintele România în Acțiune, Mihai Apostolache, despre comasarea alegerilor: „Să modifici peste noapte legislația electorală este un abuz”

Președintele România în Acțiune, Mihai Apostolache, a organizat, vineri, la Ploiești, o conferință de presă în care a lansat critici dure cu privire la decizia guvernanților de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale. „Să modifici, peste noapte, legislația electorală ca să te avantajeze pe tine, coaliție PSD – PNL, este un abuz”, a susținut Mihai Apostolache, președintele România în Acțiune.

Președintele România în Acțiune, Mihai Apostolache, consideră că „PSD și PNL au anunțat planul lor de a rămâne la guvernare pentru următorii 10 ani: comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare și organizarea, mai devreme, a alegerilor prezidențiale”.

„Românii nu doresc complicarea procesului electoral și nici stabilirea, după bunul plac al PSD și PNL a datei alegerilor. Actualii guvernanți tratează cu dispreț procesul de transfer de suveranitate de la popor, către reprezentanții săi. Alegerile reprezintă un moment solemn, cu o puternică încărcătură simbolică, motiv pentru care trebuie organizate impecabil”, a susținut Mihai Apostolache, președintele România în Acțiune.

Mai mult, potrivit președintelui România în Acțiune, „deciziile guvernanților nu trebuie să îngrădească dreptul de a alege și dreptul de a fi ales, drepturi consfințite constituțional”.

„Actualii guvernanți au transformat România într-o societate comercială cu doi acționari: PSD și PNL. Să-ți finanțezi activitatea propriilor partide din banii cetățenilor, fără să întrebi cetățenii dacă sunt de acord este un abuz. Să organizezi alegeri de primar mai devreme decât termenul legal și într-un singur tur, doar pentru ați menține, artificial, primarii în funcție este un abuz. Să modifici, peste noapte, legislația electorală ca să te avantajeze pe tine, coaliție PSD – PNL, este un abuz”, a susținut Mihai Apostolache, președintele România în Acțiune.

România în Acțiune, deschisă să colaboreze cu alți actori politici

Președintele România în Acțiune, Mihai Apostolache a anunțat, vineri, candidații pentru funcția de primar la Slănic și la Bușteni. Este vorba despre Florin Burnescu, acesta urmând să candideze la funcția de primar în orașul Slănic, iar Marius Bratosin va candida la funcția de primar al orașului Bușteni.

Mihai Apostolache a anunțat că, la alegerile locale, va candida pe primul loc pe listele de la Consiliul Local Ploiești și de la Consiliul Județean Prahova, precizând că face acest gest pentru „a da un semnal că administrația ploieșteană are nevoie de profesionalism, are nevoie de echilibru și are nevoie de unitate”

Totodată, Apostolache a menționat că formațiunea politică pe care o conduce este deschisă să colaboreze, la Ploiești, cu alți actori politici, „dacă aceștia își doresc dezvoltarea orașului”.

„Noi avem, un proiect. Dacă sunt lucruri comune care vizează dezvoltarea acestui oraș bineînțeles, pe acele lucruri putem să discutăm și să stabilim, concret, ce putem să susținem împreună”, a precizat Mihai Apostolache.

