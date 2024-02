Ciolacu susține că își depune mandatul de premier, dacă PNL iese de la guvernare

În ultima vreme, mai multe voci ale unor lideri locali ai PNL au cerut ieșirea de la guvernare, în acest an electoral. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la discuțiile din partidul alături de care guvernează.

- Publicitate -

Marcel Ciolacu, președinte PSD: ”Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20 la sută, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-ministru sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită.

Cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate când eram în pragul unei crize sociale, ori PSD ar fi avut cu cinci în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită.

Ciolacu susține că nu este dispus să conducă un guvern minoritar PSD

”Este exclus acest lucru. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul preşedinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-minstru.

Eu am intrat în acest proiect după o discuţie, inclusiv cu preşedintele României, că vom duce această coaliţie şi această guvernare cel puţin până în anul 2024.

Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20 la sută, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-ministru sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită.

Dar din discuţiile mele – şi sper să nu îl deranjeze pe domnul preşedinte Nicolae Ciucă – din discuţiile mele cu preşedintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu.”