Liberalii ploieșteni, critici dure după ce Primăria, condusă de primarul Volosevici, a depus cerere de renunțare pentru 21 de proiecte cu finanțare europeană – VIDEO

Liberalii ploieșteni au susținut, joi, o conferință de presă pe tema proiectelor europene pentru care Primăria a depus la ADR Sud Muntenia o solicitare de renunțare. Pe listă, potrivit senatorului Roberta Anastase (PNL), figurează 21 de proiecte.

Observatorulph.ro a prezentat, în exclusivitate, adresa ADR Sud Muntenia în care se preciza că Primăria Ploiești a depus solicitare de renunțare pentru mai multe proiecte cu finanțare europeană.

Senatorul Roberta Anastase (PNL) și mai mulți consilieri locali au criticat, joi, decizia prin care municipalitatea a depus solicitare de renunțare la mai multe proiecte europene.

„Am avertizat, în acești ultimi trei ani de foarte multe ori și în multe intervenții asupra faptului că Ploieștiul va pierde bani europeni. Și asta când spunem că pierde bani europeni nu spunem altceva că pierdem oportunități de dezvoltare.

Am spus la un moment dat că, din păcate, Ploieștiul se degradează pe zi ce trece. În timp ce alte localități încep să se dezvolte, noi ne degradăm ca și dezvoltare a comunității în fiecare zi”, a declarat senator Roberta Anastase (PNL), care a vorbit despre proiectele cu finanțare europeană pentru care a fost depusă solicitare de renunțare.

„Am citit în presă un articol de faptul că Primăria Ploiești a dezangajat niște sume de bani, drept care am solicitat și un punct de vedere oficial, cel puțin pe componenta ADR Sud Muntenia pe care s-au făcut aceste dezangajări. Am constatat că a dezangajat, asta înseamnă că renunțat, ca să traducem exact pentru toată lumea, la proiecte, nu mai puțin de 21 de proiecte, din totalul de 30. Erau 30 de proiecte, la 21 le-a zis pas”, a explicat senatorul Roberta Anastase, precizând că „valoarea totală a celor 21 de proiecte la care a renunțat este de 85 de milioane de euro. 85 de milioane de euro care nu numai că ar fi dus la dezvoltarea orașului, dar gândiți-vă că erau bani care intrau în economia acestui oraș. În sine, pe orizontală, vorbeam de o infuzie de capital în economia ploieșteană”.

Senatorul Roberta Anastase a reamintit și soarta celorlalte 9 proiecte rămase, precizând că două dintre acestea vor fi fazate.

„În total, domnul primar, care a preluat mandatul de primar cu proiecte semnate, și aici mă refer doar pe Agenția de Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, deci proiecte semnate de aproximativ 120 de milioane de euro, dumnealui, în trei ani de zile, când nu avea altceva de făcut decât să dea drumul la procedura de licitație și să urmărească lucrările, a reușit să spere că absoarbe până la sfârșitul acestui an 15 milioane de euro”, a susținut senator Roberta Anastase, care a mai precizat că în această situație „neperformanța nu trebuie plătită”.

La rândul său, consilierul local Aurelian Tudor (PNL) a susținut că nici soarta proiectelor propuse pentru modernizarea sistemului de învățământ.

Este vorba de șapte proiecte inițiate de Aurelian Tudor, alături de colegii liberali, pentru atragerea de finanțare privind reabilitarea unor unități de învățămând, dar și de construirea unor săli de sport.

„Lună de lună, aproape, am avut interpelări atât eu cât și colegii mei pe această temă”, a susținut Aurelian Tudor, prezentând o situație a acestor demersuri pentru accesarea de fonduri.

VIDEO: Conferință de presă PNL Ploiești

