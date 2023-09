Consilierul local Alexandru Ștefan: ”Primăria Ploiești are o datorie de 154 de milioane de lei”

Consilierul local Alexandru Ștefan, recent exclus din Partidul România în Acțiune, a atras atenția, miercuri, cu privire la „direcția greșită în care se îndreaptă orașul Ploiești”. Alesul local susține că Ploieștiul are, oficial, o datorie de 54 de milioane de lei.

Consilierul local Alexandru Ștefan a prezentat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă o radiografie a situației grave în care se află municipiul Ploiești.

„Am aici un document prin care se spune simplist: „Am încasat 500 de milioane, am cheltuit 500 de milioane”. Practic, Primăria se descurcă de la o zi la alta. În acest moment în visterie, Primăria Ploiești mai are doar 18 milioane de lei, din care 5 milioane sunt blocați cu o anumită destinație.

Practic, mai are disponibil doar 13 milioane de lei… Un oraș cu aproape 200 de mii de locuitori, din păcate (…) . Mai mult decât atât, din surse oficiale, avem o datorie de 54 de milioane… Eu vă spun că fără șiretlicuri contabilicești avem o datorie de 154 de milioane de lei”, a susținut Alexandru Ștefan, consilier local, care a prezentat o situație a plăților restante pentru luna iunie 2023.

Consilierul local a identificat și cine anume poartă vina pentru o astfel de situație.

„Cum am ajuns aici? Lipsa de viziune de administrare a societăților aflate în subordinea Consiliului Local și conflicte politice generate de primarul Andrei Volosevici. Toate aceste lucruri au dus la un buget care va fi abia sustenabil doar pentru funcționare și deloc pentru investiții.

Și nu trebuie să vă dovedesc eu acest lucru, chiar dacă o voi face. Orice ploieștean vede în jurul lui că nu s-a construit nimic în trei ani de mandat. Ceea ce este și mai grav este că încep să apară hibe și în funcționare”, a precizat Alexandru Ștefan, care a mai reclamat faptul că sportivii de la CSM Ploiești nu sunt remunerați, invocându-se tot lipsa banilor.

Totodată, potrivit consilierului local, chiar dacă sunt depuse peste 1800 de cereri pentru acordarea de terenuri pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani acest lucru nu are loc la nivelul municipiului.