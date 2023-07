Cum își bat joc autoritățile din Ploiești de persoanele de dizabilități

Deputatul Mihai Polițeanu (neafiliat) a sesizat Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova privind nerespectarea de către Primăria Ploiești a prevederilor legale privind locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități. În urma măsurătorilor din teren s-a constatat că niciunul dintre locurile respectivă nu respectă dimensiunile legale pentru a putea fi folosite de persoanele care au nevoie de scaun rulant. Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova a confirmat bătaia de joc lla adresa persoanelor cu dizabilități și a solicitat remedierea problemelor identificate în teren.

Comunicatul deputatului Polițeanu:

În 12 iunie am sesizat Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova privind nerespectarea la nivelul Municipiului Ploiești a prevederilor legale privind locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități.

Am cerut control, sancțiuni și remedierea situației. Am atras atenția că, nicăieri pe raza Municipiului Ploiești, nu sunt respectate cumulativ normele privind înființarea și trasarea acestor locuri de parcare, inclusiv în fața instituției pe care am sesizat-o, a Consiliului Județean, a Poliției Locale și în toate celelalte parcări gestionate de Primăria Municipiului Ploiești.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova s-a adresat mai departe Inspectoratului Județean în Construcții Prahova.

În urma controlului efectuat de Inspectoratul Județean în Construcții Prahova s-a confirmat tot ce am sesizat și s-a dispus ca municipiul Ploiești, prin SGU, sa adopte măsurile legale pe care le-am indicat.

Astfel, s-a dispus reanalizarea condițiilor de aprobare a numärului locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilitä!i, semnalizarea și marcare acestora, conform prevederilor din Normativ NP057/2012- Revizie NP051 /2002- privind adaptarea clädirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, aprobat prin Ordin MDRAP nr. 189/2013.

Astfel, conform art. 65 alin (1) al Legii 448/2006, dar și a normelor prevăzute prin NP 051- 2012, în spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate, vor fi adaptate și rezervate cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, astfel:

a) Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor fi amplasate cât mai aproape de intrările principale în clădiri sau zonele de interes, la mai puțin de 50 m de acestea;

b) Dimensiunea locului de parcare rezervat persoanelor care se deplasează în fotoliu rulant este de 3.70 x 5.40 m;

c) Locurile de parcare sunt semnalizate prin semn internațional;

d) Conform tuturor celorlalte prevederi de la Secțiunea 6 – Parcaje a normativului NP 051-2012.

Documentul ISC poate fi consultat aici: ADRESA RASPUNS ISC LOCURI PARCARE.pdf dep politeanu_Redacted