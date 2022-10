Caravana REPER a început, la Ploiești, după lansarea manifestului partidului [VIDEO]

Partidul REPER și-a lansat sâmbătă manifestul politic, iar prima oprire a caravanei partidului, care va trece prin mai multe județe ale României, a fost, duminică, la Ploiești, în prezența europarlamentarilor Ramona Strugariu, copreședintă a formațiunii politice, și Dragoș Tudorache, precum și a deputaților Andrei Lupu și Cristian Ichim.

Copreședinta REPER Ramona Strugariu, a vorbit, duminică, în conferința de presă susținută la Ploiești, despre programul politic REPER și despre planurile acestui partid pentru România.

„Este pentru prima oară când România are un program politic așezat în jurul cetățeanului. Discutăm despre calitatea vieții, despre nivelul de trai, despre statul în 5D – deschidere, democrație, digitalizare, descentralizare și dreptate – , despre educație… Sunt soluții concrete și este o viziune a României pentru următorii 30 de ani care să arate că se poate trăi bine în țara noastră.

Nu mai discutăm despre o țară care se află în lupta pentru supraviețuire. Venim cu elemente cât se poate de aplicate la nevoile de acum și la problemele de acum. Nu se poate realiza niciun fel de proiect de țară decât în parteneriat cu cetățeanul”, a explicat Ramona Strugariu.

Europarlamentarul Dragoș Tudorache a subliniat importanța interacțiunii cu cetățenii și a vorbit despre abordarea nouă în ceea ce privește procesul de construire a partidului REPER.

„În primul rând, este vorba despre modul în care intenționăm să căutăm candidații, competența aceea politică pe care vrem să o prezentăm cetățenilor.

Am învățat o lecție grea atunci când am fost la guvernare, în 2016 și în 2020, am învățat că nu e ușor să atragi oameni competenți pentru implicare politică și suntem conștienți că foarte mulți oameni competenți din societate nu se simt atrași de apartenența la un partid politic.

Tocmai de aceea, abordarea noastră va fi aceea de a deschide o școală politică a partidului pe care o vom pune la dispoziția tuturor celor care vor să se implice în viața publică fără să fie neapărat și membri de partid.

Ne asumăm această abordare și vom investi în acești oameni pentru alegerile din 2024. În această caravană vrem să interacționăm cu cât mai mulți oameni. În al doilea rând, despre programul politic. Acesta este la început. Este o provocare pe care o lansăm celor cu care vom sta de vorbă.

Vom interacționa constant cu cei pe care noi, în politică, îi servim. REPER își asumă rolul de a susține valorile occidentale și de a asigura o corectă reprezentare a intereselor României în cadrul Uniunii Europene și în lume”, a declarat Dragoș Tudorache.

Consultă aici Manifestul Reper: Manifest politic

Caravana REPER are ca scop cunoașterea și dezbaterea problemelor în mod direct cu cetățenii, discuții cu antreprenorii locali, organizarea de dezbateri pe teme precum sănătatea, efectele crizei energetice, sprijinul acordat fermierilor, situația turismului local, probleme legate de mediu, industria IT la nivel local, dar și explicarea legislației europene și a modului în care banii europeni pot ajunge la antreprenori și la comunități.

La Ploiești, este prima filială REPER care-și deschide activitatea, fiind deja peste 100 de persoane care și-au anunțat interesul de a adera formal la REPER Prahova.