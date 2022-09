Consilierul local Răzvan Enescu (USR) îi răspunde colegului deputat (USR) Mihai Polițeanu, care îl ”acuza” că are contracte pe bani publici

După eșecul în alegerile locale și generale, când USR anunța că este pregătit să reformeze din temelii România, a venit și vremea să demonstreze că echipa unită și puternică de atunci, așa cum se prezenta, nu a fost de fapt cu nimic diferită de celelalte formațiuni politice, măcinate permanent de orgolii mici și o permanentă luptă pentru putere.

Rezultatele în alegeri au fost dezastruoase, deși veneau pe fondul în care românii păreau să dorească să schimbe cu orice preț dezastrul făcut de toate partidele care au acaparat și sărăcit România de după revoluția din 89. Cei din USR Plus au fost neconvingători, așa că nu s-au calificat ca opțiune viabilă pentru schimbare.

Au urmat scindări succesive în USR, atât la nivel național, cât și local, în anumite filiale. Prahova este una dintre ele. Deși încă în USR, măcar teoretic, dar cu interese diferite, deputatul Mihai Polițeanu, debarcat de la șefia județeană a partidului, și-a atacat o parte dintre colegii din Consiliul Local Ploiești.

În cazul colegului Răzvan Enescu, Polițeanu a înșirat o serie de contracte pe care acesta le are pe bani publici, nedovedind că sunt ilegale, dar sugerând că ar fi imorale. Indiferent dacă Polițeanu are sau nu dreptate, i-am adresat și noi public întrebarea: ”de ce nu a vorbit despre aceste aspecte, deși le cunoștea, când erau în aceeași barcă a intereselor?” Încă nu am primit răspuns.

La doar o zi după atacul lui Polițeanu, colegul Răzvan Enescu i-a răspuns pe pagina personală de facebook:

”Iată că a venit un moment pe care nu credeam că o să-l trăiesc: să dau explicații pentru niște acuze nefondate aduse chiar de un coleg de partid, care a postat niște neadevăruri, încercând să conducă cititorii către concluzia că aș fi procedat necinstit în business-ul meu.

Pentru că am un mare respect pentru toți cei care m-au votat pentru funcția de consilier local, dar și pentru că postarea deputatului Mihai Polițeanu îmi afectează imaginea în fața partenerilor de business, vin cu următoarele precizări:

– Înainte de a prelua mandatul de consilier aveam contracte în derulare cu o valoare de peste 1,5 milioane de lei. Sunt acuzat acum că, de când am intrat în CL Ploiești, totalul contractelor firmei mele este de 1 milion de lei. Analizând aceste date, eu trag concluzia că mandatul nu mi-a adus niciun beneficiu, dimpotrivă.

– Contractele publice în curs au fost specificate în declarația de interese. Informațiile pe care domnul deputat le prezintă ca o mare dezvăluire sunt publice pe site-ul Primăriei Ploiești.

– Absolut toate contractele respectă legea 98/2016. Contractele publice cu valori mici se atribuie direct, cum a fost și cazul analizei energetice a Spitalului Regional Brașov. Precizez aici că multe dintre contractele la care face referire domnul deputat sunt de audit și expertiză pentru clădiri. Firma mea este singura care a prestat aceste servicii pentru spitale regionale din toată România.

– De-a lungul carierei mele de peste 15 ani am lucrat cu autorități conduse de PNL, PSD, UDMR, ALDE, Pro Romania, PER și USR. Vorbim despre servicii de nișă, precum DALI-uri pentru clădiri publice, studii de fezabilitate, audituri energetice, expertize la clădiri.

– Cele 4 contracte la care face referire Polițeanu, semnate în aceeași zi, vizează patru obiective diferite, care erau finanțate separat. În momentul în care proiectul merge la decontare, nu se pot plăti lucrări pentru obiective „la grămadă”.

– Absolut toate proiectele au fost realizate cu profesionalism. Vă dau doar două exemple: în Reșita, unde lucrările au fost finanțate de Uniunea Europeană. Ele au fost verificate la sânge, recepționate, fără a fi nevoie de vreo corecție financiară.

Meseria mea îmi ocupă 60-70 de ore pe săptămână. Îmi dau seama că asta poate părea ireal pentru un om ca Mihai Polițeanu, care nu are o ocupație reală, în afară de a posta pe Facebook pentru a discredita oamenii care nu-i cântă în strună. Dar mulți dintre voi înțeleg ce înseamnă să ai un business și știți că dedicarea totală este esențială.

În cei 15 ani de carieră am avut proiecte cu o multitudine de autorități locale, județene sau chiar naționale. Am pus accent pe rezolvarea unor probleme, pe accesarea finanțărilor și pe realizarea investițiilor, nu pe culoarea politică a conducătorilor autorităților contractante. Am avut și am în continuare contracte cu peste 20 de autorități din toată țară. Asupra niciunuia nu plana vreo urmă de îndoială. Până ieri, când Polițeanu a încercat să-și răzbune niște frustrări personale atacându-mă pe mine și afacerea mea.