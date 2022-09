Primarul Ploieștiului o atacă pe Roberta Anastase: ”Niciodată nu s-a rugat de mine să facem vreo creșă” [VIDEO]

După ce senatorul PNL de Prahova, Roberta Anastase, a transmis public că i-a luat ceva timp să îl convingă pe primarul Ploieștiului că este e nevoie de creșe noi în oraș, Andrei Volosevici a reacționat. VIDEO la finalul textului.

Ieri, după ce primăria a anunțat semnarea unui contract de finanțare pentru o creșă nouă în Ploiești (detalii AICI), senatorul PNL de Prahova, Roberta Anastase, a postat pe Facebook următorul mesaj:

”Ma bucur foarte mult ca s-a ajuns in etapa semnării acestor contracte. Îmi aduc aminte ca am avut o discuție cu ministru dezvoltării, Atilla Cseke, care mi-a atras atenția ca Ploiestiul era printre putinele municipii, dacă nu singurul, care nu aplicase pentru acest program național. Mi-a luat ceva timp sa îl conving pe primar ca e nevoie de crese noi in Ploiești si ca acest program reprezintă o oportunitate. Ce sa mai zic? Totul e bine când se termina cu bine!”

Astăzi, într-o conferință de presă, primarul Andrei Volosevici a reacționat la mesajul deputatului Anastase.

”Niciodată doamna Anastase nu s-a rugat de mine să facem vreo creșă la Ploiești. În plus, ceea ce noi am pus oficial pe site-ul primăriei a fost altă creșă decât crede doamna. Concret, și din nou vorbim pe documente, în 8 iulie 2021, cu mult înainte să apară programul creșe în PNRR, Primăria Ploiești a făcut solicitare către CNI, cu corespondență care s-a aprobat.

Discuția, purtată de niște consilieri nu de doamna Anastase, în ciuda a ceea ce se încearcă să se spună că nu fac lucruri pentru orașul ăsta, pentru că iubesc orașul ăsta, chiar dacă în momentul acesta am gustul amar vis-a-vis de ce se întâmplă, noi am depus toate documentele la CNI, am ținut corespondență, a mers pe lista sinteză, după care s-a aprobat. Ce s-a întâmplat apoi? A apărut programul PNRR pe creșe, nefiind bani la CNI și vă rog să verificați lucrurile acestea. N-are nicio legătură cu ce spune doamna senator cu noua depunere, care vizează o cerere pentru o creșă pe Cosminele.

Eu înțeleg că nu mă iubește, nu m-o iubi, asta este, ce să faci, dar cinstit, un senator al României care dezinformează…e cam jenant. Deci clar: 8 iulie, pe programul CNI, fără nicio legătură cu PNRR, s-a depus corespondența, guvernul a decis că nu are banii necesari și când a creat cadrul pe PNRR a dus programul de creșe acolo, nu m-a tras nimeni de mânecă știind care este situația în creșe am depus o cerere pentru Cosminele, iar eu am dat ieri un comunicat pentru creșa depusă din 8 iulie 2021 și care este pe Aleea Strunga”

VIDEO De la minutul 22:00 al înregistrării