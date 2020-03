Ce spune premierul Orban despre starea de urgență - VIDEO LIVE

Premierul Orban vorbește duminică seara despre criza coronavirusului și starea de urgență. ”Există și posibilitatea unor rechiziții, dacă vom avea nevoie de spații de carantină și ar putea fi anumite restricții de circulație, dar ele nu sunt prevăzute în momentul de față” a transmis Orban.

Iată principalele declarații (sursa: hotnews.ro)

Despre starea de urgență



Din păcate, am văzut foarte multe informații difuzate iresponsabil despre eventualele măsuri de adoptat pentru starea de urgență

Vom lua doar acele măsuri absolut necesare

E nevoie acută de materiale, echipamente, medicamente pentru care există o dificultate foarte mare în obținere datorită cererii crescute

Avem nevoie de proceduri de achiziție rapide, prin negociere directă



Avem nevoie de măsuri care să întărească instituțiile din prima linie a bătăliei: DSP, ministerul de Interne, spitalele

O altă măsură posibil a fi luată este limitarea creșterii prețurilor la medicamente pentru a nu permite specula

Există această posibilitate de a plafona prețurile la anumite produse absolut necesare: măști, dezinfectanți, biocide

Orice măsură care va fi impusă va fi absolut necesară și vom încerca să limităm la maximum eventualele drepturi și libertăți care să fie afectate



Am fost contact al unei persoane diagnosticate pozitiv

Chiar dacă am făcut analizele și rezultatul testului e negativ, conform regulilor am obligația de a sta în izolare 14 zile

Am decis să stau în izolare într-o clădire oficială a RA-APPS, deși aveam posibilitatea să mă izolez acasă

Am decis astfel doar din cauza faptului că îmi permite exercitarea integrală a prerogativelor



Chiar dacă voi sta în izolare, am toate cele necesare pentru a îmi exercita toate atribuțiile

Fac un apel la calm, la responsabilitate, la comportament civic, respectarea măsurilor stabilite

Toate deciziile au ca scop să vă ferească de riscul de contaminare sau combaterea efectelor negative din economie



Întrebări din partea ziariștilor:

Aveți în vedere și alte măsuri de genul restricțiilor de circulație, rechiziționări? Aveți în vedere creșterea numărului de teste?

Ludovic Orban: Va exista o formă finală a decretului prezidențial. Eu am prezentat câteva măsuri pe care în mod cert le vom lua. Vom lua măsuri de susținere a angajaților, există și posibilitatea unor rechiziții, dacă vom avea nevoie de spații de carantină, există posibilitatea de a exista anumite restricții, dar ele nu sunt prevăzute în momentul de față. În ce privește capacitatea de diagnosticare, obiectivul e de a o crește. Pentru asta e necesar să creștem numărul de aparate real-time.

VIDEO Conferința premierului