E oficial: Volosevici va fi candidatul PNL la Primăria Ploiești, iar senatorul Iulian Dumitrescu la Consiliul Județean Prahova

Liberalii au validat în ședința de astăzi o serie de candidaturi la primăriile marilor orașe și la șefia Consiliilor Județene pentru alegerile locale care ar urma să aibă loc în vară, potrivit g4media.ro.

Astfel, Andrei Volosevici va fi candidatul PNL la Primăria Ploiești.

Acesta va face tandem cu senatorul Iulian Dumitrescu, care va fi candidatul liberalilor la Consiliul Județean Prahova.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Comunicatul PNL Prahova:

”Biroul Permanent Naţional al PNL a decis luni, 9 martie 2020, să valideze propunerile organizaţiei judeţene Prahova în perspectiva alegerilor locale din acest an. Astfel, Iulian Dumitrescu, preşedintele organizaţiei judeţene, va fi candidatul Partidului Naţional Liberal pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, iar Andrei Volosevici va candida pentru funcţia de primar al Municipiului Ploieşti.

Dumitrescu este absolvent al Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. De asemenea, deţine şi o licenţă din partea Facultăţii de Ingineria Materialelor din cadrul Universităţii Politehnice București (UPB). Liderul PNL Prahova a absolvit şi un curs de "General Management Program" la Harvard Business School din cadrul Universităţii Harvard (Boston, SUA). În anul 2013, a absolvit programele "Senior Executives in National and International Security" și "Senior Managers in Government" la Harvard Kennedy School of Government din cadrul Universităţii Harvard (Boston, SUA). Este senator al României începând cu anul 2012, obţinând un mandat de senator de Prahova la parlamentarele din 2016.

Sub conducerea lui Iulian Dumitrescu, progresul PNL Prahova a fost constant în ultimii ani. În 2016, la parlamentare, PNL obținea 22,19%, iar PSD lua 43,45%. În 2019, la europarlamentare, PNL trecea deja pe primul loc cu 28,35% față de cele 20,74% ale PSD. Pentru ca, în turul I al prezidențialelor, avându-l candidat pe Președintele în funcție, Klaus Iohannis, PNL să obțină aproape 40%, în timp ce PSD a luat abia 22%. La alegerile prezidenţiale recent încheiate, PNL a câştigat în 92 din cele 104 localităţi din Prahova.

Andrei Volosevici, de profesie avocat începând cu anul 2000 şi cel mai bun primar din istoria post-decembristă a oraşului, a revenit recent în Partidul Naţional Liberal şi candidează pentru funcţia de primar al Municipiului Ploieşti. Cu siguranţă, Volosevici ar fi obţinut această funcţie, cu sprijinul PNL, şi în 2016 dacă nu ar fi existat un dosar penal profund nedrept care l-a determinat să facă un pas înapoi până la o decizie a Justiţiei. Achitat de capetele de acuzare care i-au fost imputate, Andrei Volosevici este decis să redea încrederea ploieştenilor în administraţia publică locală şi să dezvolte proiecte de infrastructură extrem de necesare oraşului.

Tandemul Iulian Dumitrescu – Andrei Volosevici şi-a asumat un obiectiv ambiţios: Prahova pe primul loc. Partidul Naţional Liberal are drept ţinte câştigarea Consiliului Judeţean Prahova, a Primăriei Ploieşti, a minimum jumătate din primării şi coagularea unor majorităţi, alături de partenerii politici de pe zona de centru-dreapta, pentru a oferi judeţului şansa dezvoltării sub o administraţie liberală performantă.”