Declarația zilei! Bogdan Toader, aka Zinedine Zidane, președinte PSD Prahova: ”Noi suntem Real Madrid! Noi întotdeauna mergem să câștigăm!”

Un tip calm, oarecum diferit de imaginea sau percepția despre ceea ce înseamnă PSD, președintele filialei Prahova are simțul umorului. A dovedit-o astăzi, în direct pe Observatorulph.

PSD-iștii se strânseseră pentru a prezenta lista candidaților pentru fotoliile de primari din Prahova. Printre dezertări de la PSD spre PNL, dar și invers, Bogdan Toader a fost întrebat și despre candidatul pentru Primăria Ploiești, care încă nu a fost desemnat.

Încercând să fie convigător în privința șanselor de reușită, Bogdan Toader a comparat PSD Prahova cu Real Madrid: ”Noi suntem Real Madrid! Noi întotdeauna mergem să câștigăm!”

Mărturism că nu am mai zâmbit așa, de când glăsuia Viorica Dăncilă! Dar ce spunem noi zâmbit, când în realitate am râs cu hohote, deși pe Toader, acest Zinedine Zidane al REAL PSD, nu-l poți acuza de lipsă de inteligență, așa cum o făceam în cazul fostei sale șefe.

Revenind la meciul pe care REAL PSD Prahova îl are de disputat cu Șoimii Patriei Cîților PNL Prahova și cu Avântul fără elan USR Prahova, la alegerile locale, de data asta va fi mai greu, pentru că sponsorul principal are o ușoară jenă, fiind și puțin plecat, caz în care nu mai are cine să scoată milionul de euroi pentru ca partida să fie tranșată, ca data trecută, în ultimele minute, când pe Volosevici l-a tras curentul, iar pe Bădescu l-a împins.

VIDEO - declarația la minutul 9 al înregistrării