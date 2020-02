Mihai Apostolache: ”Partidul Prahova în Acțiune este singurul partid politic local activ la nivelul Județului Prahova”

Mihai Cristian Apostolache este conferențiar universitar la Facultatea de Litere și Științe de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești și director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG. Este dublu licențiat în științe administrative și drept, doctor în drept și fost deputat în Parlamentul României în perioada 2004-2008 și 2008-2012. În 2018 a pus bazele proiectului civic „Prahova în Acțiune”, în cadrul căruia a derulat un program de succes, „Pregătit pentru a realiza ceva măreț”.

Reporter: Domnule Apostolache, în data de 20 decembrie 2019, ați fost ales Președinte al Partidului Prahova în Acțiune, un partid nou, local, înființat de 7 oameni care au urmat programul dumneavoastră de pregătire pentru administrația publică locală, program desfășurat în cadrul Asociației Prahova în Acțiune. De ce nu vă numărați printre membrii fondatori ai partidului, fiind cunoscut faptul că dumneavoastră ați fost inițiatorul conceptului ”Prahova în Acțiune”?

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Mihai Apostolache: ”Prahova în Acțiune” a pornit ca o platformă civică pe care am creat-o din dorința de a asigura un cadru de manifestare adecvat pentru oamenii cu inițiativă, pentru oamenii creativi, pentru oamenii care activează în diverse domenii și care doresc să contribuie la dezvoltarea comunității lor. Iar pentru a atrage astfel de oameni am realizat un produs, și el s-a numit “Pregătit pentru a realiza ceva măreț!”, un program gratuit de pregătire în administrația publică locală dedicat persoanelor dornice să se implice în viața comunității locale, fie prin generarea de proiecte locale, fie prin pregătirea pentru a dobândi statutul de ales local. La acest program de pregătire au participat 270 de prahoveni, iar o parte dintre aceștia și-au dorit să candideze la alegerile locale din acest an. Acest fapt a dus la înființarea Partidului Prahova în Acțiune, un partid local, de centru, care militează pentru dezvoltarea comunităților locale din Județul Prahova și a județului în ansamblul său. Partidul a fost înființat de 7 oameni care nu au mai avut legătură cu partidele politice, oameni care au urmat programul meu de pregătire și cărora le-am oferit sprijinul necesar pentru a putea înființa acest partid. Mi-am dorit ca cei care intră în politică să înțeleagă importanța unui partid, să vadă care sunt pașii care trebuie făcuți pentru înființarea unei structuri politice, să participe la elaborarea programului, a statutului partidului și să rămână ei în istorie ca fondatori ai acestei structuri politice locale. Eu am intrat formal în proiectul politic Prahova în Acțiune la puțin timp după anunțarea apariției lui pe scena politică locală, dar nu singur, ci împreună alți 304 prahoveni, iar la Convenția Partidului din data de 20 decembrie 2019, am fost ales președinte al acestei formațiuni politice locale.

Reporter: De ce ați ales, totuși, să vă implicați într-un proiect politic local nou înființat având în vedere faptul că pentru a reveni în politică ați avut oferte consistente de la partide mari, dar și oferte de funcții publice?

Mihai Apostolache: Revenirea mea în politică am dorit să însemne un nou început, o provocare atât pentru mine cât și pentru cei din politică, dar și un sprijin real pentru oameni care nu au mai activat în acest domeniu. Activitatea politică anterioară mi-a permis să acumulez experiență, a fost o perioadă de antrenament. Până la vârsta de 40 de ani am dobândit destul de multă experiență politică pentru a construi un proiect politic de la zero. Este un drum foarte greu pe care am pornit, dar sunt foarte mulțumit de evoluția proiectului, de faptul că oamenii înțeleg că implicarea în politică este necesară pentru a putea influența decizia publică. În Partidul Prahova în Acțiune sunt atât oameni care nu au mai făcut politică, cât și oameni care au primit de-a lungul timpului votul cetățenilor. De exemplu, candidatul partidului nostru pentru funcția de primar al Municipiului Ploiești, avocatul Răzvan Stănciulescu, este un om care nu a mai făcut politică, în timp ce Daniel Ioniță, candidatul pentru funcția de primar al Municipiului Câmpina a mai fost implicat în politică și a primit încrederea cetățenilor. Oamenii vin în partidul nostru nu pentru că își doresc funcții sau avantaje, ci pentru că doresc să se implice efectiv în comunitate. Oamenii care construiesc Prahova în Acțiune au venit să ofere ceva, nu să aștepte ceva. Oferă experiență, oferă timp, oferă sprijin, oferă o alternativă, oferă un mediu propice dezvoltării personale și comunitare.

Am dorit să dezvolt un proiect politic local, în primul rând, pentru a atrage atenția asupra importanței pe care trebuie să o acordăm comunităților locale, dar și pe a-i face pe oameni să înțeleagă, mai ales pe cei care doresc să urmeze o carieră politică, faptul că politica se face de jos în sus, de la bază către centru, de la firul ierbii, prin contactul permanent cu cetățenii. Am gândit Prahova în Acțiune nu doar ca un simplu proiect politic, ci ca pe o școală politică. În Prahova în Acțiune vrem să formăm oameni politici. Din acest motiv am pornit de jos în sus. Nu ne urcăm pe o bază electorală existentă, ci construim noi această bază. În momentul în care înțelegi mecanismul administrativ și politic local, poți să intri în politica mare și să îți îndeplinești misiunea de om politic.

Partidul Prahova în Acțiune este un loc în care oamenii au libertate de mișcare, în care învățăm unii de la alții, în care fiecare candidat la o demnitate publică locală urmează un curs de pregătire în administrația publică locală.

Reporter: Ce șanse are un partid politic local în competiția cu partide naționale?

M.A.: Dacă proiectul politic se construiește în conformitate cu așteptările oamenilor, șansele sunt foarte mari. Colegii mei se concentrează pe problemele din fiecare comunitate locală, în timp ce partidele naționale se concentrează doar pe satisfacerea intereselor lor politice. La alegerile locale, de exemplu, contează foarte mult persoana și mai puțin partidul. Din acest motiv căutăm să aducem în partidul nostru oameni pregătiți, oameni cu o bună imagine în comunitate. Și mai este ceva: Partidul Prahova în Acțiune este singurul partid politic local activ la nivelul Județului Prahova. Este un proiect politic inedit care, cu siguranță, va atrage atenția opiniei publice.

Reporter: Câte organizații aveți constituite ?

M.A. : Până în acest moment avem constituite 35 de organizații locale în care activează peste 600 de membri. Suntem în plin proces de dezvoltare organizațională, motiv pentru care îi invit pe prahovenii dornici să dezvolte comunitatea în care trăiesc să ni se alăture.

Reporter: Am văzut că ați introdus un sistem de vot electronic în cadrul partidului. Cum a fost primit de membrii partidului dumneavoastră?

M.A.: Foarte bine. Am testat acest sistem de vot la Adunarea Generală de la Câmpina și oamenii au fost foarte încântați. Toți membrii noștri dețin un card de membru cu ajutorul căruia votează electronic, iar această operațiune durează 30 de secunde. Ne dorim ca un astfel de sistem de vot să devină realitate în cazul diferitelor tipuri de alegeri de la noi din țară. Sistemul de vot a fost conceput de un simpatizant al partidului și ne-a fost oferit gratuit.

Reporter: Partidul Prahova în Acțiune va avea candidați și la Consiliul Județean sau doar în anumite localități din județ?

M.A.: Vom avea candidați atât pentru Consiliul Județean, cât și pentru funcțiile de primar și de consilier local în cât mai multe localități din Județul Prahova. Candidații noștri vor ca Județul Prahova să devină o “insulă” de speranță, iar în fiecare localitate a județului să pătrundă în administrație oameni care să aibă capacitatea nu doar de a cheltui fondurile publice locale, ci de a produce resurse suplimentare care să ajute la dezvoltarea locală. Trebuie valorificat specificul local, trebuie creionat un profil al fiecărei localități, trebuie încurajate localitățile ca să lucreze în asociere, trebuie încurajată inițiativa locală. Pentru aceasta este nevoie de acțiune, de Prahova în Acțiune.

Reporter: Vă mulțumesc!

M.A.: Și eu vă mulțumesc! (P.E.)