Candidatul Alianței USR-Plus la Primăria Ploiești, ”desființat” de fostul șef de partid

Fostul președinte al Plus Prahova, Marius Fenichiu, a postat pe Facebook un text prin care îl desființează pe cadidatul Alianței USR-Plus la Primăria Ploiești, Răzvan Enescu.

Postarea integrală a lui Marius Fenichiu, ex-președinte Plus Prahova, pe pagina sa de Facebook:

Peste putin timp se vor depune candidaturile pentru alegerile locale. Cum Primaria Ploiesti si Consiliul Local Ploiesti suscita un interes aparte, fac cateva referiri la candidatii PNL si Aliantei Usr Plus, Andrei Volosevici si Razvan Enescu, avand in vedere ca Psd nu si-a desemnat inca un candidat.



Pe Andrei Volosevici l-am cunoscut in 2015-2016, in perioada premergatoare candidaturii mele ca independent pentru Primaria Ploiesti, iar pe Razvan Enescu l-am cunoscut in PLUS, in vara lui 2019.



In momentul in care s-a inceput vehicularea numelui Andrei Volosevici ca posibil candidat la Primaria Ploiesti, sincer, nu i-am dat foarte mare importanta, considerand ca sansele sale nu sunt foarte mari, bazandu-mi rationamentul pe convingerea ca intr-un oras ca Ploiestiul se voteaza preponderent politic si niciun partid nu il poate ridica atat de mult, incat sa mai castige primaria. De asemenea, ca Presedinte PLUS Prahova avand responsabilitatea de a identifica o persoana care sa candideze cu sanse reale la functia de Primar al Ploiestiului, in urma analizarii profilelor mai multor colegi, i-am propus lui Razvan Enescu sa candideze din partea PLUS la aceasta functie, pentru a incerca apoi sa obtinem nominalizarea sa drept candidat al Aliantei Usr Plus.



Dar recunosc ca atunci cand referitor la Volo m-am gandit la ”niciun partid”, am luat in calcul toate fortele politice, mai putin Alianta Usr Plus si Pnl. De ce? Dearece in alianta nu se punea sub nicio forma problema de a ”importa” un candidat, iar pentru PNL eram convins ca va candida tot Dobre, ceea ce excludea complet in viziunea mea, candidatura lui Volo din partea PNL.



In schimb, l-am vazut pe Razvan Enescu candidatul care poate castiga in fata a tot ceea ce se vehicula in spatiul public ca posibili candidati, inclusiv a lui Politeanu, contracandidatul direct din interiorul aliantei, dar fara a lua insa in calcul candidatura lui Volosevici.

Dar vorba ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, se confirma inca o data, daca mai era nevoie, in cazul de fata.



In primul rand pentru ca Volosevici s-a reinscris in Pnl, al carui candidat a anuntat ca va fi, ceea ce a schimbat fundamental situatia, taindu-le rasuflarea tuturor celorlalti potentiali candidati, inclusiv lui Politeanu si Enescu. De ce? Pentru ca la potentialul electoral pe care Volo si l-a conservat, se adauga acum forta celui mai puternic partid din acest moment(chiar daca vorbim despre Ploiesti, nu despre judet, trebuie mentionat ca PNL numara in Prahova 56 de primari din 104, fara a pune la socoteala noii primari care au anuntat intr-un fel sau altul ca vor candida pentru PNL, cum ar fi primarul din Ciorani si primarul din Paulesti, primari cu mai multe mandate la activ si recunoscuti pentru scorurile mari obtinute in mod constant alegerile locale, iar aceasta imagine de cel mai puternic partid se proiecteaza in sens pozitiv si asupra imaginii PNL in municipiul resedinta de judet). In plus, la imaginea de cel mai puternic partid se adauga buna organizare pe care PNL o are in Ploiesti, la nivel de cartiere, de sectii de votare si in unele zone chiar pe blocuri sau strazi. Si nu in ultimul rand, un important atu al lui Volo este priceperea lui de a coagula in jurul sau o echipa si capacitatea de a motiva si mobiliza oamenii de langa el.



In schimb, in afara experientei pe care o are in urma colaborarii profesionale cu unele institutii din administratia publica locala, Razvan Enescu nu are in spate o echipa serioasa, capabila sa-i asigure suportul necesar intr-o campanie de asemenea anvergura, cum este cea pentru Primaria Ploiesti. Dar mai mult decat atat, cunoscandu-l acum mai bine pe el, dar cunoscandu-i si pe oamenii din jurul sau, pot spune ca Enescu nu are capacitatea sa lucreze in echipa, fiind usor influentat de oameni care au interese personale, iar pe deasupra, este dispus la orice fel de compromisuri, pentru a-si implini ambitile personale. Si ca sa exemplific, voi face referire atat la candidatura sa, cat si la constituirea listei de candidati pentru consiliul local, alaturi de care Enescu se va prezenta in fata alegatorilor.



Normal ar fi fost(eu personal asta am dorit si am solicitat) ca pentru o forta politica cu pretentiile Aliantei Usr Plus, reprezentantii celor doua partide sa se prezinte in fata oamenilor, intr-o dezbatere, pentru a fi desemnat candidat al aliantei cel care convingea in cea mai mare masura ca este potrivit pentru asta. Dupa care, stabilite proceduri /modalitati clare de desemnare a candidatilor pentru consiliul local, pe criterii de competenta, oricare ar fi fost raportul de reprezentare pe lista, din partea Usr si Plus.

Oricare ar fi fost modalitatea de confruntare dintre Enescu si Politeanu, Enescu ar fi iesit fara doar si poate invingator. Dar, printr-o manevra deja cunscuta, lipsita total de transparenta, nedemocratica, nestatutara, Enescu a ajuns sa fie bagat pe usa din spate in echipa de negociatori a PLUS Prahova, fara a avea vreo functie la nivel de filiala si desigur, fara a avea nici cea mai mica legitimitate sa reprezinte interesele filialei la negocierile cu Usr Prahova. Iar din aceasta pozitie de negociator de carton, Enescu a luat in mana cartoful fierbinte al candidaturii la primarie, de care Politianu voia cu orice chip sa scape(stiind ca nu valoreaza nici cat o ceapa degerata in fata lui Volosevici), in sensul ca in loc sa solicite o dezbatere, s-a multumit sa i se ofere candidatura la primarie contra predarii catre Usr a listei de consilieri locali. Adica in loc de stabilirea pe criterii de competenta atat a candidatului la primarie, cat si a ordinii pe lista a candidatilor pentru consiliul local, Razvan Enescu si Andrei Lupu pe de o parte si Mihai Politeanu si George Marussi pe de alta parte, si-au impartit locurile ca la piata. De ce sa-i supuna Usr si Plus pe candidatii pentru Consiliul Local la o confruntare, din care sa se alega in ordine cei mai competenti, daca s-a putut altfel?



Daca cineva crede ca Enescu a tinut atat de mult sa fie candidatul aliantei la primarie, deoarece ar crede in posibilitatea de a-l invinge pe Volo, se insala. Unii se intreaba probabil de ce si-a dorit Enescu atat de mult candidatura la Primaria Ploiesti, daca este constient ca nu are nicio sansa in fata lui Volosevici. Simplu! A vrut candidatura cu orice pret, pentru a-i servi drept trambulina electorala pentru alegerile parlamentare, pentru ca in intelegerea care a avut loc nu s-au impartit doar candidaturile pentru locale, ci si locurile pentru parlamentare, astfel explicandu-se si secretomania manifestata de Lupu si Enescu fata de membrii PLUS.



Revin asadar la referirile legate de echipele lui Volosevici si Enescu, sau mai concret, la ceea ce-i diferentiaza in aceasta privinta. In timp ce Volosevici va avea langa el o echipa, in sensul propriu al cuvântului, formata din oameni pe care ii cunoaște și pe care se va putea baza, Enescu va avea o echipa formata din oameni care vor fi pusi pe lista si care vor deveni consilieri locali fara ca el sau membrii PLUS sa stie cine sunt, desemnati pur si simplu arbitrar, in functie de interesele celor care au decizia in Usr, ci nu pe baza unor competente! O lista de consilieri care, conform intelegerii incheiate si facute publice in conferinta de presa, dintre candidatii de pe lista aliantei, primul reprezentant al PLUS va fi insusi Enescu, pe locul 6, iar din partea Usr vor fi candidatii de pe pozitile de la 1,2,3,4, 5 si apoi din nou de la 7 incolo, fara sa se fi precizat exact cati! Adica o echipa care seamana a gasca.

Curat murdar!