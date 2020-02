”Cutremur” în Plus Prahova: conducerea a fost demisă! Marius Fenichiu: ”Persoane fără legimitate au negociat cu USR!”

Conducerea organizației Prahova a partidului Plus a fost dizolvată astăzi, în urma adoptării unei moțiuni de neîncredere votată electronic în acest weekend. Fostul președinte, Marius Fenichiu, susține că această moțiune a fost inițiată în urma unei măsuri abuzive de la ”centru”, iar Plus a suferit pierderi uriașe în urma negocierilor din weekend cu USR, la care nu a putut participa. Marius Fenichiu va fi invitatul lui Marius Nica în emisiunea ”Observatorulph.ro LIVE”, miercuri, 19 februarie, de la ora 11!

Surse din organizația județeană au confirmat pentru observatorulph.ro adoptarea unei moțiuni de neîncredere împotriva președintelui Marius Fenichiu și a actualului birou județean.

Votul s-a desfășurat electronic, în acest weekend, 60% dintre participanți fiind de acord cu adoptarea moțiunii de neîncredere. În urma acestui demers se va alege o nouă conducere județeană și un nou președinte de filială.

Contactat de observatorulph.ro, fostul președinte al Plus Prahova, Marius Fenichiu, a declarat: ”Sunt mâhnit de ce s-a întâmplat, această moțiune fiind de fapt un paravan pentru negocierile cu USR din care Plus a ieșit în pierdere. Practic, deși Biroul Județean nu era supus niciunei sancțiuni, Biroul Național a decis ca pe perioada votului moțiunii, de vineri până astăzi, negocierile cu USR să fie purtate de coordonatori regionali, care i-au introdus în echipă de negociere și pe Răzvan Enescu, candidatul PLUS la primărie și pe Răzvan Stefanoiu, membru al biroului județean, pe care el, în calitate de semnatar al moțiunii îl voia dizolvat. Răzvan Enescu și-a negociat practic candidatura la Primăria Ploiești în detrimentul unor locuri eligibile la consiliile locale sau cel județean. Ca să fie clar: niciunul dintre cei doi colegi, Răzvan Enescu și Răzvan Stefanoiu nu avea legitimitate să negocieze în numele filialei județene”.

Fostul președinte al organizației susține că nu va pleca din Plus.

”Eu am pus bazele acestui partid în Prahova și nu am de gând să-l părăsesc. Nu știu dacă voi mai putea candida la o funcție de conducere pentru că am primit o sancțiune de la ”centru” pentru o postare pe Facebook prin care îi uram succes unui membru de partid în calitatea de coordonator regional. Eu am refuzat să candidez la alegerile locale din acest an pentru că în 2016 am promis că dacă pierd alegerile la Primăria Ploiești nu voi mai face acest lucru și mă țin de cuvânt”, a declarat Marius Fenichiu.

Reamintim că organizația Prahova Plus a ieșit ”șifonată” din negocierile cu USR pentru alegerile locale, pierzând majoritatea locurilor eligibile de pe listele Alianței USR-Plus de la consiliile locale și cel județean (detalii AICI).