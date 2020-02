Teoretic ar urma să guverneze împreună. Practic USR atacă frontal PNL

Deși până de curând lupta s-a dus între dreapta și stânga politicii românești, scandalul s-a mutat acum exclusiv pe partea dreaptă, cei din PSD asistând pasivi și știind că vor avea de câștigat din lupta electorală PNL-USR.

La audierea ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, atacurile au venit de la USR.

Claudiu Năsui, deputat USR: ”Mi se pare că odată ce ați fost în postura de ministru nu ați mai făcut lucrurile pe care spuneați că le veți face. Creșterea excesivă a deficitul este cea mai mare problemă. Aveți și dvs partea de vină, deși 10 luni a fost la butoane Eugen Teodorovici. Pentru 2020 ați propus un buget cu un deficit foarte mare. De ce ați făcut această creștere suplimentară de cheltuieli în 2020?”

Florin Cîțu: ”Eu sunt primul care sunt frustrat pentru că nu am putut să fac mai mult, pentru că situația pe care am găsit-o acolo era foarte gravă. Pentru 2020 am avut și discuții cu Comisia Europeană. Am ales un ritm gradual de reducere. ”

Cossete Chichirău (USR): ”Ați tocat PSD că face promisiuni electorale dar mi se pare că ați implementat aceeași tactică. Vă e frică să implementați soluții bune pentru România pentru că vă e frică. Noi aici votăm un blat politic. Când veți face un blat pentru Autostradă în Moldova, când veți face blat pentru digitalizarea administrației, când veți face un blat pentru spitale? Domnul Cîțu vreau să îmi spuneți cum să votez ca să stric acest blat politic?”

Florin Cîțu: ”A fost o întrebare politică. Obiectivul nostru îl reprezintă alegerile anticipate și alegeri în două tururi. Ne-am asumat asta, nu a trecut în parlament din cauza moțiunii de cenzură. Vrem să ajungem la anticipate pentru că cu această majoritate în parlament nu poți să rezolvi problemele. E nedrept să spuneți că nu au fost aprobate la buget amendamentele USR.”