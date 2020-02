Dan Rădulescu prezintă raportul de activitate pentru sesiunea parlamentară trecută

Deputatul prahovean al USR, Dan Rădulescu, a publicat pe pagina de facebook raportul de activitate pentru sesiunea parlamentară care tocmai s-a încheiat.

„După cum v-am obișnuit, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, vă prezint raportul de activitate pentru sesiunea trecută.

Rapoartele de activitate se fac în fiecare instituție plătită din bani publici, așa că nici Parlamentul, prin reprezentanții săi aleși, senatori și deputați, nu ar trebui să facă rabat de la astfel de practici.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Dan-Răzvan Rădulescu

Deputat în circumscripția electorala nr.31, PRAHOVA

Membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

Secretar al Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989

Președinte al Delegaţiei Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

Membru în grupurile de prietenie cu Parlamentele Republicii Finlanda, Azerbaidjan, Sultanatul Oman și Federația Rusă

Raport de activitate parlamentară: septembrie – decembrie 2019

1. Activitatea parlamentară în cifre:

Declarații politice: 1

Propuneri legislative inițiate: 17

Întrebări și interpelări: 2

Moțiuni: 1

Articole și comunicate în mass media locală: 27

2. Cauze și priorități:

Mediu

Sănătate

Educație

Servicii sociale

3. Instituții interpelate

Ministerul Educaţiei Naţionale - cu privire la situaţia unităţilor şcolare fără aviz ISU şi fără toalete în interior;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - despre Administraţia Fondului de Mediu cu privire la cuantumul fondurilor si măsurile de sprijin acordate companiilor în vederea reducerii poluării;

Agenția de Mediu Prahova- referitor la sursa depășirii concentrațiilor de monoxid de carbon măsurate de stația PH-4 și măsurile adoptate pentru prevenirea populației;

Agenția de Mediu Prahova și Garda de Mediu Prahova- solicitare raport privind măsurile adoptate în urma sesizărilor cetățenilor din Ploiesti referitoare la calitatea aerului, numărul de sesizări din ultimul an și cuantumul amenzilor aplicate poluatorilor identificați;

Garda de Mediu Prahova- referitor la utilizarea filtrelor nou-achiziționate de UNILEVER corelată cu date tehnice care să dovedească utilizarea regulată a acestora, la capacitatea maximă;

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Handicap- solicitare raport privitor la numărul de pacienți și de specialiști/ asistenți destinați acestora, inventarul sesizărilor făcute de aparținătorii pacienților și numărul de infirmieri alocați pe fiecare tură;

Primăria Ploiești - cu privire la activitățile comerciale din Parcul Municipal Vest;

Primăria Târgșoru Vechi, Județul Prahova- despre promovari;

Direcția de sănătate publică Prahova- solicitare raport privind stadiul realizării studiilor epidemiologice care să permită stabilirea raportului dintre morbiditatea și mortalitatea specifice bolilor asociate poluării aerului cu benzen și emisiile ridicate din ultima perioadă.

4. Activități și demersuri

Am depus cereri de informare către instituțiile statului, cu privire la activitatea acestora în folosul cetățenilor din județ.

Am participat și susținut acțiuni civice alături de societatea civilă în vederea combaterii poluării și a protejării patrimoniului cultural prahovean.

Am susținut declarații publice atrăgând atenția asupra problemei poluării în județul Prahova.

Am organizat întâlniri cu sindicatele din județ și don țară în vederea analizării unor probleme specifice categoriilor profesionale reprezentate de aceștia.

5. Declarații politice

Am atras atenția de la tribuna Parlamentului asupra riscurilor poluării din Ploiești și a ineficienței instituțiilor județene și locale cu atribuții în monitorizarea și combaterea acestui fenomen.

6. Propuneri legislative inițiate

Mediu și sănătate

Propunere de abrogare a Legii Minelor 85/2003 aflată în contradicție cu dreptul cetățenilor la un mediu sănătos.

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun care limitează modalitățile de comercializare și promovare a acestora.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului 137/1995 extinzând lista principalilor poluanți enumerați în anexa documentului.

Educație

Propunere de lege privind depolitizarea învățământului prin care se interzice rectorilor să ocupe funcții politice.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 privind interzicerea ocupării unei funcții didactice pentru persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 referitoare la asigurarea serviciilor de asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită și reducerea numărului de elevi alocați unui consilier școlar, inclusiv în cazul preșcolarilor.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu privire la acordarea unor facilități fiscale pentru persoanele juridice care oferă burse în sistemul de învățământ profesional-dual.

Drepturi sociale și cetățenești

Propunere de lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă;

Propunere de modificare şi completare a Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale susținând alegerea primarilor în 2 tururi;

Propunere de lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social care prevede drepturi și obligații, posibilități de formare continuă, incompatibilități și interdicții specifice profesiei precum și funcționarea unui Colegiu al Asistenților Sociali;

Propunere pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu intenția de a oferi o mai bună protecție pentru aceștia, în concordanță cu prevederile Convenției ONU din 13 decembrie 2006;

Propunere de completare a Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor în vederea construirii unor rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități și acoperirea costurilor aferente din Fondul de handicap prevăzut deja la bugetul de stat;

Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar;

Propunere pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice pentru uniformizarea condițiilor în cazul foștilor angajați în domeniul mineritului;

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru extinderea prevederilor legii asupra cazurilor de violență cibernetică;

Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan.

7. Amendamente aduse Bugetului

Dublarea sumei alocate pentru a asigura 1 psiholog/ consilier școlar la 400 de elevi, în loc de 800, conform legislației în vigoare.

Dublarea sumei alocate pentru lucrări de renovări și reconsolidări la cele peste 2.000 de școli în stare precară, fără laboratoare de științe și săli de sport.

Vă mulțumesc!” a scris Dan Rădulescu pe pagina de facebook.