Cristian Apostol va fi candidatul Alianței USR-Plus la Consiliul Județean Prahova

USR și Plus și-au împărțit în Prahova candidaturile la viitoarele alegerile locale din vară. Astfel, arhitectul Răzvan Enescu de la Plus va fi candidatul alianței la Primăria Ploiești, iar Cristian Apostol, de la USR, va candida la Consiliul Județean Prahova.

Cristian Apostol este liderul organizației USR din Păulești, care a obținut rezultate foarte bune la alegerile de anul trecut, când USR a învins în comuna de lângă Ploiești atât PSD, cât și PNL.

Potrivit ziare.com, Cristian Apostol este manager tehnic la o multinațională în domeniul Petrol și Gaze. Născut în 1980, are doi băieti, este de profesie inginer petrochimist, fiind absolvent al UPG, unde a obținut și un master.

Într-un interviu acordat recent sursei citate, Apostol a avut un mesaj pentru "Generatia care va schimba Romania!": ”De ce trebuie sa intre tinerii in politica? In primul rand pentru ca in Romania sunt o gramada de tineri impresionanti, tineri cu minte, cu performante, cu resurse si cu putere, care nu ajung niciodata in locurile de unde chiar ar putea schimba lucrurile”. sursa foto: Facebook