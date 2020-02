Primarul PSD din Ariceștii Rahtivani, Alexandru Cârstea, nu mai candidează pentru un nou mandat

Cu doar câteva luni înainte de alegerile locale, primarul comunei Ariceștii Rahtivani a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat, precizând că decizia sa nu are legătură cu politicul, ci este o hotărâre personală.

Aflat la al treilea mandat în fruntea Primăriei Ariceștii Rahtivani, primarul comunei, Alexandru Cârstea, a comunicat decizia sa de a nu mai candida inclusiv șefilor din PSD.

„Am 68 de ani și mi se pare normal să mă retrag. Muncesc de la vârsta de 23 de ani. Am câteva probleme de sănătate și cred că a venit vremea să nu mai candidez. Nu este vorba de politic, ci este o chestiune personală. De altfel, am mulțumit ieri conducerii PSD pentru sprijinul acordat. Ne despărțim în termeni amiabili și am explicat că la mijloc este și vârsta”, a declarat pentru Observatorulph.ro Alexandru Cârstea, care a câștigat primul mandat în 2008.

Miercuri, la PSD Ariceștii Rahtivani, ar urma să aibă loc o ședință pentru nominalizarea unei propuneri de viitor candidat de primar al comunei.