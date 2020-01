Cătălina Bozianu, deputat PMP de Prahova: „Cred că politicienii trebuie să-i lase pe cetățeni să-și petreacă sărbătorile în liniște”

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, a făcut pe pagina de facebook un scurt rezumat al anului care tocmai s-a încheiat și își prezintă, din punct de vedere al funcției, temele și proiectele pe care o să le abordeze în 2020.

„Cred că politicienii trebuie să-i lase pe cetățeni să-și petreacă sărbătorile în liniște. Tocmai de aceea, nu sunt adepta postărilor tip bilanț de sfârșit de an sau tip declarație de intenție pentru anul care începe, făcute între Ajun și Sf. Ion. Acum, însă, pentru că a trecut și Sf. Ion... :)

2019 a fost un an greu pentru noi toți. Am avut două rânduri de alegeri naționale și o schimbare de guvern prin votul Parlamentului. Am schimbat o guvernare care, prin incompetență și lipsă de bun-simț, i-a sfidat și i-a exasperat pe români, cu o guvernare de la care mulți dintre noi așteaptă să repună țara pe un făgaș normal.

În ceea ce mă privește, m-am străduit și în acest an ca, în prestația mea publică, de parlamentar și de membru în conducerea unui partid - PMP - care a dovedit consecvență, competență și responsabilitate, să mă ridic la înălțimea cerințelor oamenilor pe care-i reprezint - prahovenii.

Convingerea mea, de om care provine din administrația locală, este că, mai presus de conflictele politice, stă interesul comunităților pe care le reprezentăm. Mi-am asumat, de aceea, rolul de voce a comunităților prahovene în Parlament, indiferent de culoarea politică a primarilor din aceste comunități.

Am preluat propunerile primarilor pentru amendarea bugetului pe anul 2019 și am semnalat, prin interpelări, întrebări și declarații politice orice problemă serioasă ridicată de comunitățile prahovene.

Anul 2020 este un an crucial pentru dezvoltarea României, a Prahovei, a orașelor și comunelor noastre. De prestația guvernului și de votul nostru în alegerile locale depinde viitorul județului pentru viitorul deceniu. Trebuie să ne batem pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Brașov și pentru ca fondurile de dezvoltare să ajungă la comunele și la orașele noastre. Trebuie să găsim soluții politice și soluții practice pentru ca Ploieștiul să iasă din impasul financiar care sufocă primăria de ani buni.

PMP-Prahova pregătește o echipă formată din oameni capabili să construiască un proiect realist de dezvoltare a județului.

O echipă formată din oameni educați, cu bun-simț, onești și cu respect pentru concetățenii lor. Sunt oameni noi, pentru care faptele și competența contează mai mult decât sloganurile și vorbele goale. PMP-Prahova va furniza surpriza anului 2020. Ca, de altfel, PMP, în întregul său, la nivelul țării. ”