Ludovic Orban: Ne angajăm răspunderea pentru legea bugetului de stat

”E o decizie responsabilă şi indispensabilă pentru a avea bugetul pe 2020 până la 31 decembrie.” a precizat premirul Orban.

"Am luat decizia de a ne angaja răspunderea pentru 3 proiecte de lege: legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi legea de corectare a OUG 114, care a provocat efecte devastatoare în economia românească.

Decizia de angajare a răspunderii este o decizie responsabilă şi indispensabilă pentru atingerea obiectivului pe care îl avem, şi anume de a reuşi pînă în data de 31 decembrie să oferim României şi românilor un buget de stat care să stea în picioare, să se bazeze pe realităţile economice şi să ofere posibilitatea fiecărui român, fiecărei firme, fiecărei autorităţi locale să ştie la ce să se aştepte pentru anul 2020 din partea legii bugetului de stat.

Ne aflăm într-o situaţie critică, după trei ani de harababură legislativă, fiscală, după trei ani în care au fost făcute praf toate sistemele publice, după trei ani în care bugetul a ajuns într-un dezechilibru grav, trebuie să dăm acest semnal către societatea românească, către toţi partenerii externi, către mediul de afaceri, către potenţialii investitori, că Guvernul nostru este un guvern hotărât să-şi angajeze răspunderea pentru corectarea tuturor dezechilibrelor economice provocate de politicile iresponsabile ale vechii guvernări şi că are capacitatea să pună în practică acest obiectiv şi că are capacitatea, printr-o politică graduală, să corecteze toate dezechilibrele din economie, să refacă funcţionarea marilor sisteme publice, sistemul de sănătate, de educaţie, de asigurare a ordinii publice, sistemul de justiţie şi mai ales că are capacitatea să relanseze marile proiecte de investiţii care au fost blocate în ultimii ani", a afirmat Ludovic Orban.