Plus și-a lansat candidatul la Primăria Ploiești

Plus Prahova a anunțat, miercuri, candidatul pentru Primăria Ploiești la alegerile locale din 2020. Acesta este Răzvan Enescu.

„Am un program coerent, am un program realizabil și vreau să-l implementez”, a susținut Răzvan Enescu, în vârstă de 35 de ani, care este de profesie arhitect.

Programul se numește „Schimbăm Ploieștiul acum!”. „Este un program deschis. În viitorul apropiat o să lansăm o platformă, prin care toți cetățenii, nu contează în ce domeniu activează, se pot implica (...) Am identificat niște probleme, dar am găsit și soluții la acele probleme și cel mai important lucru este că am găsit sursă de finanțare sau metode de implementare”, a precizat Enescu, cu privire la programul privind dezvoltarea orașului.

Decizia finala cu privire la viitorul candidat se va lua însă în cadrul Alianței USR - Plus, în baza unei selecții interne. Cele două formațiuni vor avea un candidat și liste comune la alegerile locale din 2020.