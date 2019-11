Senatorul Bădălău (PSD): ”În Diaspora doar 700.000 sunt legali, restul sunt fetele alea de le duc ăștia”. VIDEO

Senatorul PSD de Giurgiu, Niculae Bădălău, a avut un mesaj disprețuitor la adresa românilor din străinătate, el declarând că doar o mică parte sunt ”legali”, restul fiind ”fetele alea de le duc ăștia”. Ulterior, Bădălău a declarat că a fost înțeles greșit. Înregistrarea VIDEO îl contrazice.

„Ei au 700.000 de oameni care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia”, a declarat Bădălău, potrivit unei înregistrări făcute de publicația Giurgiu Acid.

VIDEO

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Senatorul PSD a declarat la Antena 3 că a fost înțeles greșit.

"Eu am spus-o și încă o dată v-o repet, dacă s-a înțeles altceva decât am vrut să spun, regret, dar așa cum, am rude, am prieteni, nu mi-a plăcut niciodată demagogia și cred că lucrurile ar trebui spuse corect, discuția a plecat de la câți reprezentanți ar trebui să aibă Diaspora. Eu m-am referit la partea legală, ca să știm legal câți oameni avem în străinătate. Eu respect oamenii de acolo, respect oamenii care muncesc, au dreptul să voteze, dar eu m-am referit la oamenii exact, ca să știm câți au dreptul să voteze", a declarat Niculae Bădălău vineri seară.

Citește continuarea pe hotnews.ro