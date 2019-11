Secretarul de stat care ar fi vrut ca toți românii să-și declare averile o întoarce ca la Ploiești

Cristian Băcanu, recent numit secretar de stat în Ministerul Justiției, a declarat că toți românii ar trebui să completeze declarații de avere, nu doar cei cu funcții de conducere în instituțiile de stat. La scurt timp după ce declarația sa a stârnit un val de indignare în rândul opiniei publice, acesta a făcut un pas înapoi susținând că a fost o declarație nefericită.

„Ar fi de bun augur să avem un altfel de mod de control. Să verificăm cum anumiți cetățeni au averi impresionante în condițiile în care nu au avut venituri impozabile. Sunt n exemple. Avem artiști iluștri care merg cu mașini scumpe și trăiesc în vile de lux și nu plătesc impozite. (...) Ar fi util să discutăm despre necesitatea unei declarații de avere pentru toți cetățenii, până la urmă trebuie să avem o evidență pentru a controla veniturile și să ne dăm seama unde sunt probleme. Trebuie o evidență a bunurilor pe care fiecare cetățean le deține”, a declarat Cristian Băcanu, la o conferință organizată de Curs de guvernare.

Aseară, același secretar de stat a declarat la Digi 24 că a fost vorba de ”o declarație neinspirată”:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”În primul rând, aș vrea să lămuresc contextul în care am făcut această declarație, o declarație neinspirată, aș spune, la momentul ăsta. Eram la ASE, la o conferință în care discutam despre posibile soluții pentru a eficientiza lupta împotriva corupției. Am ținut un speech de circa 14 minute și am enumerat mai multe măsuri care pot fi avute în vedere, la un moment sau altul. Trebuie să precizez că Guvernul și membrii Guvernului nu au discutat și nu au în vedere să adopte astfel de declarație. În cadrul speech-ului meu am făcut vorbire despre anumiți cetățeni care au averi fabuloase și care n-au plătit impozite și taxe. La acei cetățeni mă refeream și era vorba despre o anumită categorie de persoane care prezintă un risc fiscal, dar repet, asta nu este o poziție oficială a Guvernului, eram la o dezbatere într-un cadru academic”.

Detalii pe digi24.ro