Demisie în bloc din USR Prahova. Filiala din Vălenii de Munte s-a dizolvat

Filiala USR din orașul Vălenii de Munte s-a autodizolvat după o demisie în bloc a membrilor. Aceștia au postat pe Facebook o scrisoare deschisă în care acuză conducerea USR Prahova de ”opacitatea decizională, lipsă de transparență și de reprezentativitate”.

Mesajul postat pe pagina de Facebook a USR din Vălenii de Munte:

Buna ziua,

Subsemnații Zimbroianu Catalina, Bacanu Gabriel, Zimbroianu Adrian, Iordache Nicolae , Bacanu Mariana , Zimbroianu Veronica, Hangiu Gabriela , Vlad Alexandru, Paraschivoiu Carmen, Dimian Madalina, Popescu Georgian membri ai filialei USR Prahova Vălenii de Munte, vă anunțăm, prin prezenta, că demisionăm din Partidul USR.

Am participat alaturi de colegii din USR la campaniile de strangere de semnaturi ,, Fara Penali si ,,Oameni noi in politica, am fost activi in campaniile pentru europarlamentare in Valenii de Munte la care Alianta USR PLUS a obtinut un scor de aproximativ 20 % , si in campania pentru presedentie pentru dl Dan Barna.



De-a lungul timpului, am constatat că partidul s-a îndepărtat de la valorile care ne-au făcut să ne înscriem, în special prin reprezentanții conducerii județene a filialei USR Prahova, care promovează opacitatea decizională, lipsa de transparență și de reprezentativitate la nivelul filialei județene.



Excluderile arbitrare, crearea unor regulamente interne de comunicare, profund nestatutare, care afectează libera exprimare garantată prin Constituție, accesul în funcții pe baza ”autobuzului” de vot, nu a meritocrației, mentalitatea de clan, lipsa dialogului, în spiritul înțelegerii și rezolvării diferendelor și încurajarea depunerii de sesizări, bullyngul tolerat în favoarea unei tabere, dublarea funcțiilor din biroul județean și cel local, în contextul în care filiala județeană numără peste 200 de colegi, monopolul asupra deciziilor de repartizare a reprezentanților în secțiile de votare, fără a ține cont de realitățile locale, toate acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care am luat această decizie.

Având în vedere că, prin demisiile noastre, numărul statutar de membri pentru existența unei filiale nu se mai întrunește, puteți considera că filiala Vălenii de Munte a USR Prahova este, începând de astăzi, autodizolvată.

28.11.2019”