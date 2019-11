Și Marcel Ciolacu este într-o relație tensionată cu limba română. Viorica Dăncilă este în măsură să îl corecteze

Se poate mai rău decât cu Viorica Dăncilă? Răspuns corect: DA! Raportarea se face strict la utilizarea limbii materne, nefiind recomandat să te iei în gură cu ea, dacă nu o stăpânești. S-a dovedit că cea mai grea încercare a PSD nu este reformarea partidului, că găsirea unui lider care să vorbească în limba română.

Noul șef interimar al PSD se numește Marcel Ciolacu. Este președinte al Camerei Deputaților și cel puțin teoretic este al treilea om în stat. S-au spus destul de multe despre el, deși a fost un tip discret. Nu vorbește prea des, dar a reușit să se facă remarcat, pentru prima oară când a desființat celebra ”comisie Iordache”, cea care lucra de zor la modificarea legilor justiției.

Astfel, Ciolacu a devenit antipatic pentru aripa dură a PSD, respectiv pentru foștii susținători ai prostiilor lui Liviu Dragnea. S-a spus că este omul ”statului paralel”, infiltrat pentru a distruge din interior. Ciolacu nu s-a limitat doar la decimarea grupării Iordache, reușind ieri să ajungă și la șefia PSD. Lucrătură fină acolo, mânuță de maestru.

Doar că, ceva îmi spune că nu Ciolacu este tartorul. De unde pornește această suspiciune rezonabilă? Imediat după măcelul politic din CEx, acesta a ieșit pentru declarații de presă, alături de proaspăta fostă șefă, Viorica Dăncilă. Ea a glăsuit prima, apoi Ciolacu. Dintr-o dată, ca prin minune, auzindu-l cum vorbește în limba română, am văzut o aură în jurul Vioricăi Dăncilă, ceva ce părea să mă oblige să spun: ”Scuze, doamnă! Am crezut că sunteți praf! Profit de această ocazie pentru a vă comunica faptul că cel de lângă dumneavoastră tocmai v-a detronat din poziția de șefă a dușmanilor limbii române.”

Printre alte gafe, dacă ar fi să ne luăm după ce a declarat Marcel Ciolacu, Vioricăi tocmai i-a căzut ”capătul”. În mintea omului, dacă pluralul de la cap este capete, atunci singularul nu mai este cap, ci capăt, nemai având sensul de parte a unui organism, ci de limită a acestuia. Înțelegeți ce deranj e în mintea omului? Încercând să deslușesc anomalia anatomică și să o explic pe înțelesul tuturor, mă gândesc să le spun că omul are cap, iar țeava are capăt. Omul poate avea mai multe capete, prin zonele unde se termină fizic, dar poate avea doar un cap. Să o luăm altfel: drumul, spre exemplu. Spui am ajuns la capăt de drum, nu la cap de drum, întrucât drumul nu are cap, ci capăt/capete. În sensul folosit de Ciolacu, cel de parte anatomică, capul nu are cum să fie înlocuit cu capăt. Este ca și când l-ai întreba: dumneavoastră aveți vreun pic de creier în capăt?

Și domnul Ciolacu a continuat, cu o gramatică în dezordine, băgându-mă la bănuieli: o fi avut același profesor de română, pe care l-au avut Dăncilă și, mai nou, Turcan de la PNL? Abia acum înțeleg de ce a rezistat Viorica Dăncilă atât: lor li se părea că e în regulă. Și cu toate acestea, nu cred că sunt toți la fel. N-are cum...

Chiar și cu minime cunoștințe de limba română, să încercăm să ascultăm următoarele fraze rostite de domnul Ciolacu. Câte greșeli credeți că sunt într-un minut și 30 de secunde de grăire?

