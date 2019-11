Cum a reușit Oprișan să o facă pe Firea să plângă. De râs se făcuse în anii de mandat

Lacrimi și suspine la CEx-ul PSD de aseară. În buna tradiție de decapitare a conducerii, psd-iștii au plusat la capitolul show cu câteva momente memorabile.

La ieșirea de la măcelul politic, reporterii care deja știau pe surse din interior cum decurseseră ostilitățile, au încercat să afle mai multe de la actorii dramoletei de partid:

Reporter: Ați avut o discuție aprinsă cu Marian Oprișan?

Gabriela Firea: A fost o discuție, nu are rost să mai intrăm în detalii.

Reporter: V-a făcut securistă?

Gabriela Firea: Nu, sub nicio formă. A fost o discuție legată de faptul că eu am reiterat și am adus aminte colegilor că am stabilit niște principii, că nu ne mai întâlnim în afara CEX-ului și am explicat că eu de aceea nu am fost ieri la acea întâlnire, CEx paralel, si dumnealui a spus ca se simte jignit, că trebuia să fiu...

Așa sunt eu, mai sensibilă.

Reporter: Ați plâns?

Gabriela Firea: Ce contează acum. A fost o discuție... Nu are rost să intru în detalii.