Iohannis, după câștigarea alegerilor: ”Este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD”

Președintele Klaus Iohannis, care este dat învingător de exit poll cu aproape 66% din voturi, a avut o primă reacție după afișarea rezultatelor sondajelor.

Principalele declarații ale lui Iohannis (sursa: hotnews.ro):

România a câștigat, România modernă, europeană, România normală a câștigat azi

Românii au fost eroii zilei de azi

O mențiune specială pentru românii din diaspora, care au mers în număr extraordinar de mare la vot

E o victorie importantă, e cea mai categorică victorie obțină vreodată împotriva PSD

Primesc această victorie cu bucurie, cu modestie, cu încredere în România



Vă promit azi că voi fi președintele tuturor românilor, și al celor care m-au votat, și al celor care nu m-au votat

Voi fi și președintele românilor care nu au votat, cu speranța că data viitoare vor merge la vot

Sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o majoritate formată din partidele democratice

Voi fi un președinte total implicat pentru România

Am câștigat o luptă importantă, dar războiul nu a fost câștigat



Abia atunci când PSD e trimis în opoziție vom putea să facem România normală, așa cum ne-o dorim noi cu toții

În România normală vor fi alegătorii liberali, USR-PLUS, vor trebui să fie alegătorii PMP, UDMR, și da, și alegătorii PSD

Eu nu am un război cu alegătorii PSD, eu am un război cu alegătorii PSD

În România normală trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii, și profesorii, și muncitorii din șantiere, și pensionarii care vor să fie respectați

Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, România noastră, a tuturor, și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală

Vă promit că vom crea împreună România normală pe care și-o doresc toți românii