Ministrul Finanțelor încearcă marea lovitură. Vine în Parlament, la moțiune, cu toți directorii din ANAF și MFP care au lucrat cu Teodorovici și Vâlcov

PSD a anunțat o moțiune simplă împotriva noului ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, cerându-i acestuia socoteală pentru devalorizarea monedei naționale în raport cu euro.

Ministrului Cîțu i se mai reproșează și ”zvonurile alarmiste”, pe care PSD le consideră minciuni în raport cu situația reală a economiei și finanțelor României. În replică, Florin Cîțu a anunțat o premieră pe pagina sa de facebook, prin care susține că adevărul va ieși la iveală:

Florin Cîțu: ”Momentul adevarului. Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat.

Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul minstru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectifcarii din august si mai ales la elaborarea strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2019-2021.

Vor fi prezenti cu date si documente oficiale care vor arata:

- Viorica Dancila si Eugen Teodorovici stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit

- situatia executie bugetare si mai ales estimarile pentru final de an la momentul in care am preluat mandatul.

In conferinta de presa pe care o voi tine inainte de motiune, ii voi lasa pe directorii respectivi sa va prezinte datele reale cu documente. Sa vedem atunci cine-i minte pe romani.

Va garantez ca rezultatul este unul neplacut pentru Dancila si Teodorovici.”