O fraudă electorală din 2016, comisă în Prahova, nu a fost elucidată nici până acum de procurori

Un prahovean, candidat la alegerile locale din 2016, încearcă să-și facă dreptate după ce voturile obținute de el ar fi fost împărțite fraudulos între candidații PNL și PSD la numărătoarea din secția de votare din satul Ologeni, comuna Poienarii Burchii.

Deși inițial plângerea depusă de Niculae Negrei la Parchet a fost clasată, acesta a contestat decizia procurorului de caz și a obținut în instanță redeschiderea dosarului (detalii AICI).

Chiar dacă de la data fraudei electorale au trecut aproape trei ani și jumătate, fostul candidat independent încă se mai luptă în justiție pentru a i se face dreptate.

”Supararea mea este legata de faptul ca desi au fost luate declaratii de la toate persoanele mentionate in decizia parchetului, dosarul este tinut pe loc fara niciun motiv temeinic. Recent am avut termen la judecatorie in Dosarul Penal nr.24534/281/2019, care a avut ca obiect cererea subsemnatului prin care am solicitat urgentarea solutionarii dosarului de catre parchet” a fost mesajul cititorului nostru, Niculae Negrei.