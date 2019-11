Principalele declarații din ”dezbaterile paralele” ale celor doi candidați la președinția României

Marți seara au existat două momente importante ale campaniei prezidențiale din turul doi. Cum președintele în exercițiu nu a dorit o dezbatere cu Viorica Dăncilă, aceasta și-a pus în scenă o discuție paralelă.

Klaus Iohannis a anunțat dezbaterea cu politologii și câțiva reprezentanți ai presei, începând cu ora 19.00. În cursul zilei de ieri, echipa de campanie a Vioricăi Dăncilă a încercat să pareze cu o altă dezbatere, pe care a programat-o cu o oră mai devreme, respectiv de la 18.00

Principalele declarații ale celor doi:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Viorica Dăncilă, ora 18.00 - ”Dragnea m-a izolat pentru că s-a separat executivul de deciziile de partid. Asta nu înseamnă că am fost izolată sau închisă în Palatul Victoria. Faptul că a existat un preşedinte de partid şi alt premier a fost motivul luării altor decizii care nu au fost în aceeaşi direcţie.”

- ”A fost un buget foarte bun şi am avut deficit 2,96 la sută anul trecut.”

- ”Câte broşe aveţi? Voi face un inventar şi vă spun. Nu încalc legea. Întrebaţi-l pe iohannis câte meditaţii a făcut într-un an pentru a-şi lua cinci case, cât valorează casele şi cum a pierdut-o pe a şasea. ”

- ”Aţi spus că aţi dat meditaţii la matematică. Cum se calculează aria cercului? Dăncilă: ”Raza la pătrat”. Jurnalist: E PI înmulţit cu raza la pătrat Dăncilă: Credeţi-mă că ştiu. Sunt inginer, inginerii fac până în anul 3 matermatică. Am terminat cu media 9.”

- ”Voi fi un preşedinte mediator, care să lupte pentru ţara lui. Relaţia cu Guvernul Orban va fi interinstituţională. Ca şi cu oricare alt guvern. ”

- ”Unde eraţi pe 10 august 2018? Atunci am fost în concediu. Nu eram în ţară, eram în concediu de cinci zile cu soţul meu. Am cerut detalii despre ce se întâmplă. Am spus să nu fie oameni care să fie accidentaţi, să nu fie loviţi, şi de o parte şi de alta. Cine a greşit trebuie să suporte rigorile legii. ”

- ”De ce nu aţi mai mers la dezbaterea organizată de preşedintele Iohannis? Am luat în calcul ambele variante. Mi-ar fi plăcut să merg acolo şi să îi cer lui iohannis să renunţe la laşitate şi să avem dezbaterea. Dar am avut informatii că dacă voi merge acolo vor fi multe jigniri, lucruri urate, o pozitie din partea presedintelui care nu va pune dezbaterea pe primul loc. Am considerat ca nu e nevoie de circ, a avut România prea mult circ, am preferat o dezbatere deschisă cu toata presa.”

- ”Nu voi graţia pe nimeni acuzat de fapte de corupţie, fapte de viol, fapte de violenţă. Singura excepţie pe care o voi face va fi legat de o mamă care a făcut un lucru minor şi e aşteptată de copii acasă. Pe acea mamă aş graţia-o.”

- ”Luni voi fi preşedintele României. Cred în victoria binelui în faţa răului. Cred că românii vor alege un preşedinte al tuturor.”

- Solicitată să răspundă în limba engleză: ”Ne adresăm românilor. Merkel în toate deplasările cu şefii de guvern vorbeşte în germană, să nu ducem o dezbatere în derizoriu. Avem datoria ca în România să fim mândri de limba noastră. Voi răspunde şi in engleză, dar avem o dezbatere şi toţi trebuie să audă raspunsurile Credeţi-mă că aş fi putut să vă răspund şi în engleză.”

- ”Nu mă dezic niciodată de PSD. Sunt membru de 23 de ani. Cât PSD a fost la guvernare, am vorbit de măsuri bune pentru români. Nu mă dezic de partid şi de colegii mei. Nu am avuit o guvernare perfectă, ci una eficientă. Mai aveam un an până la finalul guvernării şi ne îndeplineam promisiunile. Am făcut 80 la sută din măsurile propuse la începutul mandatului. Am avut pentru fiecare domeniu o foaie de parcurs şi am urmărit să fie îndeplinite.”

- Ce dosare are Iohannis? ”A pierdut o casă, acolo se spune de fals şi uz de fals. Când apar asemenea informaţii e de datoria lui să spună ce e adevărat şi ce nu e adevărat. De ce s-a judecat cu cei doi bătrâni? Sunt multe dosare ale lui Iohannis, dar nu le am la îndemână.”

- ”Nu mi-am angajat fiul la Curtea de Conturi, s-a angajat înainte de a fi premier. Fiul meu a fost foarte atacat, a avut o vină şi pentru că a fost adoptat. Nu s-a raportat la politică, vrea să îl las să îşi urmeze cursul vieţii lui. Mi-a spus că nu e un lucru bun pentru el că sunt premier, e izolat, nu poate face lucruri pe care alţi tineri la vârsta lui şi le permit. Îi consider pe toţi tineri din ţară ca pe propriii copii.”

Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis, ora 19.00:

- Întrebat dacă e important pentru un preşedinte să cunoască mai multe limbi străine: „ pe mine m-a ajutat”.

- ”Eu nu sunt întâmplător aici în România, este o decizie conştientă şi îmi pare bine că am decis să rămân. Mi se pare că este important ca în România să ajungem în punctul n care tinerii care îşi termină studiile s îşi dorească să vină înapoi”.

- Care ar fi soluţia simplă pentru îmbunătăţirea rapidă asistemului de educaţie: „Nu există o soluţie simplă pe care să o implementăm de mâine. Soluţia este concepţia sistemului trebuie finalizată. Nu sunt adeptul micilor reforme şi veşnicelor modificări. Abordarea de veşnică umblare la lege nu este una bună”.

- ”Relaţia cu Rusia este una foarte complicată. Abordarea faţă de Rusia este cea pe care o împărtăşim cu NATO în domeniul securităţii.”

- Despre proiectul ”România educată”. ”Nu rămâne în sertar. România educată e proiectul meu prezidenţial şi vă garantez că îl duc mai departe şi, dacă nu sunt reales, voi găsi metode de a-l duce mai departe. Proiectul merge mai departe şi va fi implementat, sunt ferm convins că România fără un astfel de proiect va avea o reală problemă şi în viitor. România are numai o şansă: să creeze un sistem de educaţie performant care permite educarea unor generaţii care performează ca oameni şi ca specialişti şi pentru asta mă implic total.”

- Întrabat depre cât face deplasându-se până la Sibiu: ”Cât fac cu ce? Cam patru ore cu autovehiculul. După 30 de ani de tranziţie şi dispute profunde între diferitele formaţiuni este cazul să ajungem în situaţia în care un preşedinte care ştie ce trebuie făcut împreună cu un guvern care doreşte să rezolve aceste mari probleme să se apuce de treabă. Voi fi foarte ferm, chiar intransigent. Aceste discuţii trebuie să producă rezultate. Nici eu nici românii nu avem timp să ne pierdem În discuţii de complezenţă între preşedinte şi guvern, ceea ce discutăm să ducă la rezultate practice. Autostrada Sibiu Piteşti, drumul expres Craiova – Piteşti, autostrada Moldova, Ploieşti – Braşov, aceste lucruri nu vreau să le promit, că de promis le promit toţi, eu vreau să le facem.”

- Momentul 10 august: ”Se pare că s-au pregătit în mare secret, Pot să spun fără exagerări că acea intervenţie a fost cea mai gravă intervenţie a statului împotriva cetăţenilor din România, de la Mineriadă încoace. Doar cu mineriadele se mai poate face comparaţie şi cu Piaţa Universităţii. Filosofia cu care s-a intervenit a dovedit că PSD este anti-români şi anti democratic, de asta nu vreau să dezbat cu contracandidata, nu pot să am o dezbatere cu cineva care reprezintă un sistem represiv de sorginte comunistă. Statul care acţionează voit neprovocat împotriva propriilor cetăţeni este un sistem represiv. Am luat legătura cu structurile din zona securităţii naţionale, dar deja paguba se produsese. Este o catastrofă, va fi nevoie de foarte mult timp pentru a găsi explicaţii şi mai ales soluţii ca să nu mai apară niciodată ceva similar.”

- Ordonanța 114: ”O şmecherie pesedistă pentru a face rost de bani. Au improvizat o şmecherie şi au crezut că vor face în acest fel rost de bani şi că vor păcăli pe români încă uN an, ca să pară că ei gestionează banii publici bine, ordonanţa a produs foarte mult deranj şi soluţia de anuLare nu este fezabilĂ pentru că sunt chestiuni care nu mai pot fi întoarse pur şi simplu efectele nu sunt reversibile, este nevoie de o analiză foarte profundă. Îi asigur pe români că se lucrează la această chestiune şi va fi rezolvată”.

- Relația cu China în economia românească: ”Locul nostru, al României, este în spaţiul euro-atlantic, acolo aparţinem noi. Punct. Trebuie să observăm că există şi alte state cu care putem să avem interese economice. Cu China putem să avem schimburi economice, dar nu ne considerăm parte din spaţiul de valori promovat de ei, nu avem obligaţii venite din istorie faţă de ei, avem obligaţia de a pune în practică dorinţa românilor de a fi parte din lumea euro-atlantică. Nu trebuie să mergem prea departe în zona colaborării cu state din Asia, de exemplu, Valorile de care ţinem sunt cele europene.”

- Legea recursului compenstoriu: ”Este o situaţie un pic mai specială cu această lege. Ea a ajuns la CCR, a fost verificată şi găsită constituţională, însă CCR a făcut un lucru pe care în alte situaţii nu l-a făcut şi anume s-a exprimat prin decizie inclusiv pe oportunitate. E o abordare neuzuală, care practic făcea caducă retrimiterea în Parlament care nu mai avea marjă de manevră. Este explicaţia pentru care după discuţii tehnice cu specilaliştii din Administraţia Prezidenţială am ajuns la concluzia că - şi dacă nu ne convine situaţia - altă soluţie pe Constituţie nu e, drept pentru care am promulgat legea. Şi această lege trebuie reluată şi trebuie corectate erorile care s-au făcut atunci. Cu majoritatea care a fost atunci nu s-a putut. ”

- ”Mă bazez acum, la votul din 24 noiembrie, evident, pe alegătorii liberali care m-au sprijinit de la început, dar este nevoie de mobilizare la vot. Mă adrezes electoratului USR şi PLUS. Suntem de aceeaşi parte a baricadei. Mă adresez electoratului PMP. Suntem de aceeaşi parte a baricadei. Mă adresez electoratului maghiar care îşi doreşte o ţară faină. Mă adrezez şi electoratului PSD. Are dreptul să fie reprezentat de un partid democratic. De aceea trebuie trimis PSD în opoziţie, să se reformeze, să-i reprezinte aşa cum se cuvinte.”

surse declarații: digi24, news.ro, agerpress, a3, protv,