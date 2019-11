”Inginerul” Dăncilă s-a făcut de râs. Momentul în care a răspuns greșit la întrebarea cum se calculează aria cercului? VIDEO

”Sunt inginer, am luat diploma de licență cu nota 9 și am dat meditații la matematică!” Așa s-a lăudat candidatul PSD, Viorica Dăncilă, în conferința de presă susținută marți seară, la concurență cu dezbaterea aranjată a contracandidatului Iohannis. Dăncilă nu a știut să răspundă corect la o întrebare simplă de matematică a unei formule învățată în clasa a șaptea: ”cum se calculează aria cercului?” Iohannis a făcut ce știe mai bine: a tăcut.

Aseară, fostul premier, celebru pentru gafele sale, s-a făcut de râs la întrebarea simplă a unei jurnaliste: cum se calculează aria cercului?

Sigură pe ea, zâmbind, Dăncilă a răspuns greșit: raza cercului la pătrat.

Greșit! A fost corectată imediat de ziaristă ”(Pi) înmulţit cu raza la pătrat”

Momentul în care Dăncilă răspunde greșit VIDEO

Imediat, Dăncilă a încercat să-și repare gafa: ”Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea, dacă aveţi timpul, să îmi veniţi alături să vedem cine ştie matematică. Sunt inginer şi toţi inginerii din România fac până în anul trei de matematică. Eu am făcut facultatea cinci ani. Contrar celor spuse, eu am terminat facultatea cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică şi dacă vreţi să vorbim de matematică vă stau la dispoziţie după acest dialog cu presa.”

La o oră distanță, președintele Iohannis a fost rugat de un alt ziarist să răspundă corect la aceeași întrebare, însă candidatul PNL a zâmbit și a trecut la alt subiect...