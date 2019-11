Alianța USR-PLUS la un pas de destrămare. Barna evită fuziunea, iar Cioloș spune că faliile se adâncesc la nivel local

USR nu are doar probleme interne, după ce mai mulți lideri i-au cerut demisia președintelui Barna, având acum și probleme în alianța cu formațiunea lui Dacian Cioloș.

Dan Barna a refuzat să își dea demisia și s-a decis ca începând de vineri, timp de 5 zile, membrii USR să voteze online pentru a-i acorda lui Barna încrederea pentru a rămâne președinte al partidului.

Pe lângă problema de autoritate din interior, Dan Barna se vede nevoit să analizeze și oportunitatea fuziunii cu PLUS, formațiune care vrea să intre la paritate, mai precis să împartă noile posturi de conducere în mod egal cu cei din USR.

PLUS dorește ca această fuziune să aibă loc înainte de alegerile locale și parlamentare de anul viitor, pentru că, în interiorul Alianței, partidul lui Dacian Cioloș este privit în raport de subordonare față de USR, iar useriștii le refuză acestora dreptul de a revendica jumătate din locurile pe listele pentru alegerile parlamentare și jumătate dintre candidaturile la alegerile locale, conform surselor citate de digi24.

„Fuziunea ar fi bine să o facem după alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Noi deja suntem în logică de campanie și ar fi bine să rămânem așa. Suntem de acord cu o fuziune, chiar noi am cerut-o, însă presupune multe ședințe ale conducerilor celor două partide, congrese, am putea întâmpina probleme la tribunal etc. Putem rămâne în alianță la viitoarele alegeri și după parlamentare să facem și fuziunea”, au precizat surse din USR pentru digi24