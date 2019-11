Momentul în care deputatul PSD ”mitralieră” ignoră solicitările polițștilor rutieri de a opri mașina la un control. LINK VIDEO

Deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, a fost filmat în timp ce ignoră indicațiile a doi polițiști de la Rutieră, care l-au tras pe dreapta în timpul unui control de rutină.

Deranjat că este filmat, deputatul cunoscut după porecla ”mitralieră”, și-a continuat deplasarea, în ciuda solicitărilor polițiștilor. Ulterior, acesta a oprit mașina și a prezentat documentele solicitate de agenți. Link VIDEO AICI

„Veneam de la Kiseleff și acolo m-a șicanat când am plecat faimosul Ceaușescu, ca de obicei, cu injurii și cu tot felul de prostii ale lui și, la Victoriei, când am intrat pe Buzești, mergând spre casă, o mașină a Poliției a venit în paralel și m-a rugat să trec pe partea dreapta pentru verificare. În timp ce polițiștii vorbeau cu mine a venit un jurnalist, așa a spus, că e jurnalist. Eu am crezut că este tot din gașca lui Ceaușescu și m-am enervat, am zis că nu am ce să vorbesc cu niciun fel de jurnalist. (...) Polițiștii au așteptat să plece, că nu știu cine era, după care și-au făcut verificarea de rutină, m-au salutat, m-au și recunoscut, unul dintre băieți era din Curtea de Argeș, ne-am salutat și am plecat spre casă”, a declarat Rădulescu.

Potrivit reprezentanților Brigăzii Rutiere București, incidentul nu s-a soldat cu sancționarea șoferului recalcitrant.

„Imaginile prezentate de Mediafax sunt un pic diferite de cum au stat lucrurile în realitate. Colegii mei au acționat cum se acționează de obicei în fiecare seară pentru combaterea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Era un filtru în zona respectivă, conducătorul respectiv a fost observat și oprit de către colegii mei pentru control. Nu a demarat, cum au specificat ei, ci pur și simplu a mutat autovehiculul mai în față, pentru că a observat un jurnalist care filma. Colegii mei i-au solicitat documentele, acesta le-a prezentat, nu au fost identificate nereguli și au procedat la testarea cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ”, a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere București, pentru Digi24.