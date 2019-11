Ludovic Orban: ”Am mai demis un rând de PSD-işti. Mi-a făcut cea mai mare plăcere să o eliberez pe Olguța Vasilescu”

Să dispară din pozițiile publice toți clienții politici, toate amentele și rudele, toți băgătorii de seamă de la partid! Asta își dorește oricare român sănătos la cap. Să se întâmple mai repede, dar nu oricum, în sensul în care dacă tot dispar țațele, să nu apară altele, dar cu o altă culoare politică.

Pentru o analiză corectă a situației să pornim de la declarația de astăzi a premierului Ludovic Orban:

"Am mai demis încă un rând de reprezentanţi ai PSD. Plăcerea cea mai mare mi-a făcut-o să o demit (pe Olguţa Vasilescu - n.r.). Am descoperit că Olguţa Vasilescu era consilier al premierului. Am eliberat-o de această grijă, să se ocupe de campanie", a declarat Ludovic Orban.

Sunt în regulă demiterile? Categoric, da! Și totuși, ceva este în neregulă: felul în care o spui. ”Mi-a făcut plăcere...” Aceasta este formularea care poate fi folosită de un om simplu, unul sătul de aroganță, de nesimțire, de sfidarea celor care s-au cățărat în asemnea funcții, fără ca profesionalismul să îi recomande. Este un fel de ușurare, acea răzbunare a bietului om de rând, căruia i s-a dat o sumă la venitul amărât și i s-au scumpit toate, mult este valoarea primită în plus.

Este felul omului de rând de a se ușura sufletește, dar nu este o exprimare de premier de calitate. Un premier profesionist ar fi spus: ”Continuăm procesul de profesionalizare reală în instituțiile statului, pe bază de meritocrație. Înlocuim oamenii aduși de guvernarea care s-a susținut prin sinecuri.” Un premier nu trebuie să mai alimenteze ura, ci să dea încredere că țara asta are o șansă reală să se facă bine, să ajungă pe mâna unor oameni capabili, cu studii și experiență.

Să dipară toată șleahta care a căpușat România. Nu avem de ce să le plângem de milă. Dacă sunt cu adevărat capabili, își găsesc rapid de lucru. Așa cum s-au bucurat când s-au înfipt nemeritat pe salarii grase, plus alte venituri necuvenite, tot cu aceeași veselie să alerge acum după un job pe bune. E greu? Greu a fost și pentru cei care au rămas pe drumuri din sectorul privat. Nu se moare din asta, mai ales că cei de acum au ceva osânză ca rezervă strategică de supraviețuire.

Și partea cea mai interesantă abia acum vine: să dispară pesediștii atârnători, dar să nu fie înlocuiți cu peneliști atârnători. Cum facem domnule Orban? Dăm o declarație completă și procedăm în consecință? Ceva de genul: ”Cu excepția câtorva posturi de la vârf, care sunt asumate politic, așa cum se întâmplă în oricare țară democratică, în rest vom organiza concursuri, nu din acelea cu subiecte deja date pretendenților recomandați de rude, prieteni sau apartenență politică.” Abia atunci poți spune cu emfază ce mare șmecherie ai făcut, eliberând specimenele din aceste poziții.

Nu ne putem antepronunța, spunând că PNL va proceda exact ca PSD, până nu vedem cum vor fi ocupate posturile, până când sistemul nu va fi curățat. Deocamdată rămâne doar o declarație nefericită a premierului, care ar trebui să nu uite că nu mai este un oarecare fără ocupație, ci primul ministru al României.