Băsescu: ”În locul lui Iohannis aș accepta 10 debateri electorale cu Dăncilă, câte una pe zi, cu toate televiziunile de față”

S-a vrut președinte-jucător și parțial a și reușit. Pe mulți i-a jucat atât de bine, încât nu s-au mai ridicat. Pe alții din propriul anturaj i-a neglijat, deși ar fi trebuit cercetați de 1000 de ori.

Controversat până în ziua de azi, deși nu mai este ”la butoane” de 5 ani, Băsescu atrage atenția de câte ori glăsuiește. Chiar dacă mulți l-au urât, unii l-ar fi preferat în locul tăcerilor prezidențiale din ultimii ani.

Într-o intervenţie telefonică la Digi24, fostul preşedinte spune că dacă s-ar afla în locul preşedintelui Iohannis ar la dezbateri electorale cu Viorica Dăncilă în fiecare zi pentru că aceasta e „un partener de dialog absolut convenabil”.

Traian Băsescu spune că preşedintele Iohannis ar trebui să meargă la dezbatere cu Viorica Dăncilă în fiecare zi, şi că preşedintele în exerciţiu este avantajat de faptul că o are contracandidată.

„Este exclus, mai ales dacă Iohannis va accepta câteva întâlniri, eu aş accepta vreo 10 cu doamna Dăncilă, vreo 10, în fiecare zi câte una. Şi cu toate televiziunile de faţă, de ce nu? Adică, o consider un partener de dialog absolut convenabil pentru turul II. Iohannis va fi avantajat, nu înţeleg de ce reţinerea de a avea întâlniri cu doamna Dăncilă.

Sigur, este şi reflexul staff-ului de a spune, eu am păţit aşa ceva, să ne prezervăm ce avem, să mergem încet dar sigur. Sigur, domnul Iohannis îşi poate permite şi această abordare pentru că va câştiga. Dar este păcat. Şi dacă se întâlneşte cu doamna Dăncilă şi dacă nu se întâlneşte, tot câştigă alegerile. De ce să nu dai publicului ceea ce vrea să vadă, acea confruntare de idei. Şi hai să fim serioşi, să vedem cine are idei mai multe.

Eu cred că va ajunge la un 30%, chair 35% doamna Dăncilă, deci va creşte. Însă nu suficient cât să-i pună probleme lui Iohannis care e lansat foarte bine pe culoarul câştigării alegerilor, chiar dacă trebuie să observăm că a obţinut un scor nu extrem de spectaculos pentru aşteptările care existau.

Adică 36% nu e chiar cel mai confortabil scor pe care să-l obţii. Eu vă dau un exemplu spre aducere aminte. Am fost în situaţia cu Sorin Oprescu când câştigase primul tur cu 44%, eu am avut 16,8% şi am câştigat alegerile la capitală. Deci o răsturnare de asemenea dimensiuni poate fi numai că norocul lui Iohannis este că o are pe doamna Dăncilă contracandidat, deci este exclus să apară o asemenea răsturnare.”

sursa declarații: digi 24