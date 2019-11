Scandal uriaș în Pro România. Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta

Fostul premier Mihai Tudose, acuzat de Victor Ponta că a negociat cu PNL învestirea Guvernului Orban, îl atacă dur pe președintele Pro România și îi cere demisia din fruntea partidului.

Postarea lui Tudose pe Facebook:

„Şcoala lui Dragnea…. Adică: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu… este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de trădare, înfierat, desfiinţat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut şi ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu «părerea» liderului -unic- şi -absolut-care-numai-el -are-soluţii-bune. Nici eu şi nici colegii mei nu am încălcat nicio hotărâre a unei structuri statutare de conducere. Nu aveam cum fiindcă acestea, structurile statutare în care trebuiau luate deciziile în aceste momente… nu au fost convocate. Am avut în schimb, ca reper absolut, opinia liderului…. Care acum spune public că dă afară fondatorii partidului (care ocupă şi primele poziţii de conducere în partid).



Dragnea l-a exclus din PSD pe secretarul general Marian Neacşu acuzându-l că negociază cu Orban…. (acuzaţie nefondată, nedovedită, de un ridicol extrem) Nu cumva vi se pare că se repetă scenariul…. Pe mine m-a acuzat acum VVP de acelaşi lucru… şi ieri era revoltat că eu am plecat de la guvern de frica lui Dragnea!!! El a plecat de la partid şi de la guvern pe Facebook… şi încă nu ne-a spus de frica cui… În condiţiile în care toooooate «negocierile» duse de Victor în ultimul timp (absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eşuat, în condiţiile în care eşti foarte deranjat că nici cei mai apropiaţi colegi din conducerea ProRomânia nu-ţi împărtăşesc «strategiile»…. nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninţi tu cu excluderi şi schimbări de preşedinţi de organizaţii, de excluderi de membri fondatori şi oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul… nu ai vrea tu, Victor, să-ţi dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm….”

Replica lui Victor Ponta nu a întârziat să apară: ”Îi doresc domnului Tudose mult succes la PNL!”. Aseară, președintele Pro România a publicat următorul mesaj: ”A trecut Guvernul PNL Orban. Pro România NU a susţinut acest Guvern (cei câţiva foşti colegi care au votat au decis azi să meargă alături de PNL împotriva deciziei pe care am luat-o împreună - motiv pentru care azi ne despărţim şi mergem mai departe fără ei ). Cei care ne acuzau că rămâne ţară neguvernată să se apuce acum de treaba”