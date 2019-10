Panourile electorale ”vorbesc”. Ce ne transmit despre candidații la prezidențiale

Suntem în plină campanie electorală pentru turul 1 al prezidențialelor din România. Dacă nu aveți răbdare să urmăriți plictisitoarele emisiuni dedicate promovării candidaților, vă recomandăm o privire atentă a panotajului stradal. Merită distracția.

Dintre cei 14 candidați, doar 5 se promovează la Ploiești. Mă rog, nu chiar 5, ci 4,5 pentru că duoamna Viorica e și nu e. Adică afișul electoral al PSD apare, dar fără chipul respectabilei doamne. Le-o fi rușinică? Mă gândesc că totuși ea candidează, nu partidul. ”Luptăm pentru fiecare român!” este mesajul. Mai apare și sigla PSD și numele duoamnei Viorica, însă scris cu litere mici. Asta e... dacă îți e rușine, o camuflezi și tu cum poți.

În legătură cu sloganul de campanie, ”Luptăm pentru fiecare român”, mă gândeam că nu simt nevoia să lupte și pentru mine, neducând totuși același război. E posibil să îți spună dușmanul de clasă că luptă pentru tine? Scuzați analogia cu medicina, dar situația este un fel de ”anus contra naturii”. Indiscutabilă utilitatea, dacă nu iei în calcul cine a provocat cancerul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cert este că unui ploieștean i s-a făcut milă de faptul că nu apare Viorica pe afiș, așa că a dat o mână de ajutor, asociind-o cu Sfânta Paraschiva (n.r.-Parascheva), ale cărei afișe au fost lipite pe panou, fără mesaj, pupa-ia-am moaștele.

Un alt candidat, Klaus Iohannis, apare cu câte două afișe. Așa e când ai două... Și Adi Năstase avea. Nu i le-a numărat nimeni, dar avea. Bine, i-au numărat termopanele și nu a ieșit prea bine la socoteală, dar toate-s trecătoare. La fel va fi și cu 6 case din meditații. Toate trec, fie și pentru că intervine termenul de prescripție...

Oricum, domnul Iohannis e mai mare de fel. 'Nalt la stat, era normal să nu încapă pe un afiș, așa că are două.

Culmea e că și domnul Barna e înalt, dar are un afiș. E drept că a mai pierdut din înălțime în ultimele zile, de când au început niște unii să-i umble la fonduri. Parcă și pe afiș pare cam palid la față. O fi de la fond de ten sau de la vreun posibil proces, care tot pe fond începe? Dacă iese președinte, fondul se amână cu cel puțin 5 ani, apoi, cu puțin noroc, se prescrie.

Pe panotajul stradal mai apare UN OM. Așa scrie. Pe numele său este Mircea Diaconu. Mă gândesc că la ceilalți candidați ar trebui să scrie UN BOU. Dacă domnul Diaconu este UN OM, iar asta îl diferențiază de ceilalți, e clar că restul ”nu ie oameni”, cum ar spune Veorica din Victoriei, citând un rapsod popular din Videle.

Domnul Diaconu este independent. La fel de independent cum ar fi fiecare român cu rate la bănci. Este susținut totuși de ALDE și Pro România, dar nu se pune, pentru că ăștia nu joacă direct. Ei sunt ca ultrașii care stau în tribune și singura lor preocupare este să înjure adversarii. Nu am înțeles de ce Diaconu are afișul landscape și nu portrait, dacă regula pe panou este portrait. A vrut e să fie diferit. Pe surse, am aflat că dacă nu iese președinte, Diaconu va avea în sfârșit un rol de om normal, ca să nu mai zică toți fraierii că a jucat doar roluri de prostănac.

Să îl mai menționăm și pe susținutul PMP-ului, care apare pe panouri: domnul Theodor Paleologu. În afară de faptul că e un tip foarte doxat, neputând fi asociat cu masa analfabeților de până mai ieri, Paleologu are totuși o uitătură care îmi dă fiori. Privindu-i cu atenție fotografia, mă aștept ca brusc să se dea la o parte și din spatele lui să apară râzând un Petrov mic și ghiduș, râzând cum râdea nea Traian, când a plecat Nuți în Costa Rica.

Nu întrebați de ce ceilalți nu apar pe panou. Niște săraci, d-aia! În ultima săptămână (am aflat pe surse!) că o să apară și promovarea pentru Cumpănașu. Am înțeles că promovarea se face cu susținerea Centrului de SPA Bălăceanca, iar afișul electoral va fi de fapt o rețetă compensată (în alb).