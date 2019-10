Cătălina Bozianu, PMP: „Tarom, dovada că am procedat bine atunci când i-am zburat pe Cuc și pe Dăncilă”

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, critică în termeni duri guvernul Dăncilă și pe reprezentanții acestuia după scandalul Tarom și cel privind influențarea votului parlamentarilor la Referendum.

”Scandalul momentului, cel privind posibila utilizare a companiei Tarom ca instrument politic de influențare a votului parlamentarilor la moțiunea de cenzură, reprezintă cea mai potrivită ieșire din scenă a guvernului demis Dăncilă.

În această afacere urâtă, avem toate elementele care definesc guvernarea PSD: politizare, nepotism, complicități și revanșe personale între ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și directoarea Tarom. Totul, pe fondul realității că operatorul aerian național este în faliment, adus aici de incompetența și de jaful guvernărilor pesediste succedate, cu o mică pauză, în ultimii șapte ani.

Mi se pare mai puțin important dacă ministrul Cuc (marele incompetent în materie de autostrăzi) a dispus ori nu ca, în ziua moțiunii, avioanele care transportă parlamentari din zonele îndepărtate ale țării către București, să rămână la sol. În fond, aceasta ar fi doar o manevră politică ridicolă, infantilă chiar, a exponentului unei găști de incapabili disperați că pierd puterea. Este treaba organelor de cercetare penală să facă lumină în acest caz.

Cu adevărat importantă este, cred, devoalarea, cu acest prilej, a situației (mai corect spus, a halului) în care a ajuns compania națională de transport aerian.

Din 2008, Tarom funcționează pe pierdere. La nivelul anului 2018, pierderea totală se ridica la amețitoarea sumă de 3,19 miliarde de lei (!), auditorii financiari estimând, pentru 2019, o creștere peste estimările incompetenților din guvernul Dăncilă.

În fiecare an, de când sunt deputat, am remarcat, în bugetul Ministerului Transporturilor, sumele de milioane de lei alocate pentru plata dobânzilor la creditele Tarom, în condițiile în care, pentru autostrada Ploiești-Brașov, care ne interesează în grad maxim pe noi, prahovenii, se alocau doar bani pentru hârtii. Situația Tarom nici nu are cum să fie altfel, din moment ce compania este folosită pe post de rezervor de sinecuri plătite cu mii de euro lunar pentru prietenii sau tovarășii politici, ori pentru rudele acestora.

De pildă, directoarea Mădălina Mezei, prietena și, mai recent, ne-prietena, ministrului Cuc, are și fratele (pilot) și soțul (director comercial!) angajați la Tarom. Pentru anul în curs, se preconizează o restructurare a celor 1.910 angajați ai companiei, dar și aceasta este cu cântec pentru că marii beneficiari ai acesteia ar fi tot directorii, directorașii, frățiorii și soțiorii impuși pe criterii politice. Vorbim de zeci de salarii compensatorii care, însumate, înseamnă, poate, sute de mii de euro pe cap de sinecurist și care fac, practic, inutilă restructurarea.

Am făcut acest inventar al cancerului politic manifestat într-una dintre companiile naționale cele mai de prestigiu ale țării pentru a arăta încă o dată de ce bine că, prin moțiunea de cenzură, zboară Cuc și Dăncilă. În același timp, sper că este un semnal util și noului guvern, care are datoria să oprească jaful și bătaia de joc de la Tarom. Și nu doar de la Tarom, ci și din toate companiile naționale virusate de clientelismul politic al PSD.”, a scris Cătălina Bozianu pe pagina de facebook.