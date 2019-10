Tăriceanu și Orban s-au înțeles: ALDE votează guvernul PNL

Tăriceanu avusese 12 condiții pentru a susține un guvern PNL. Conform declarației sale toate au fost acceptate.

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că a ajuns la un acord cu PNL în privința tuturor cerințelor ALDE, astfel că formațiunea politică va decide în forurile statutare susținerea învestiturii Guvernului condus de Ludovic Orban.

"A doua întâlnire oficială pe care am avut-o în formație completă ne-a permis să finalizam discuțiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă, cu cele 12 cerințe pe care noi le-am formulat.

Am căzut de acord asupra tuturor, fie că este vorba de formula Guvernului monocolor, fie că este vorba de zonă economică unde am convenit asupra necesității unor investiții.

Am discutat și astăzi am finalizat. Concluzia ca atare este că împreună cu colegii mei ne vom prezența în față Biroului Permanent Executiv al ALDE unde vom susține ca Biroul să dea vot în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului Guvern.”

sursa declarație digi24 foto realitatea