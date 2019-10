PSD-iștii despre Dăncilă, care este și cel mai puternic ”bărbat” din politică: „CORPUL ĂSTA FRUMOS, AŢI VĂZUT AŞA… ELEGANT, SILUETĂ”

Gusturile nu se discută! Dar se exprimă așa cum au făcut-o psd-iștii reuniți la Constanța, unde au lăudat-o pe șefa Dăncilă pentru cât de frumoasă este. Și unde mai pui că e și sportivă... și bărbat (???!!!).

PSD a organizat un miting electoral la Constanța. Cu acest prilej, în timpul luărilor de cuvânt, onoratul auditoriu a putut asista la o serie de laude fără precedent. Cârcotașii ar spune că și fără acoperire.

„Aţi văzut-o pe doamna preşedinte (Dăncilă n.r.) jucând tenis de masă. I-a bătut pe toţi. Aşa o să facă şi la alegeri. Dar ce nu ştiaţi, şi dau din casă, doamna preşedinte a fost înotătoare de performanţă, de aia are şi corpul ăsta frumos, aţi văzut aşa… elegant, siluetă...

Băi, fraţilor, comparăm noi o femeie destoinică, cinstită, onestă cu un adormit? Băi fraţilor, ce a făcut ăsta pentru voi, poate să-mi spună cineva un lucru bun?”, a spus Nicolae Moga.

Mihai Fifor: ”Aşa arată o inimă de român de la care trebuie să vă hrăniţi. Un om care nu a dat un pas înapoi, indiferent de unde a venit glonţul a muncit, şi a tras şi de fiecare dată când am întrebat-o: 'Mai puteţi, doamna preşedinte', a spus: 'Da, pentru că am o misiune, am promis românilor că nu mă voi da la o parte."

Decebal Făgădău, primar Constanța: ”Doamna Viorica Dăncilă în momentul de faţă nu cred că este cea mai puternică femeie din politica românească, cred că este şi printre cei mai puternici bărbaţi (???!!!) din politica românească. (...) Este timpul să-i arătăm doamnei Dăncilă că suntem cu totul alături de dânsa."

Mariana Gâju, primar PSD: ”Nimeni pe lumea aceasta nu e singur, nu poate realiza nimic singur. Cu Dumnezeu şi Maica Domnului deasupra capului, niciodată pesediştii nu vor face un pas în spate. Niciodată, oameni buni! Partidul social-democrat, PSD Constanţa e o echipă pe care vă puteţi baza. Vă spun, doamna preşedinte, am fost înţeleasă greşit când vă comparam cu mama tuturor copiilor din România şi vă ceream înăsprirea legilor ca să opriţi cazul Caracal, nu vă aduceam osanale, nu îmi stă în caracter aşa ceva, nici acum nu vă aduc, doar, vă rog, aveţi încredere în Dumnezeu şi în oameni şi vă rog, mergeţi înainte, România merită să aibă preşedinte un om între oameni, un om care să simtă ce trăieşte fiecare femeie, bărbat..."

sursa video: PSD